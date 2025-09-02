Choroby zakaźne i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce [RAPORT]
W odpowiedzi na rosnącą potrzebę dostępu do rzetelnych informacji o stanie zdrowia publicznego, Centrum e-Zdrowia – we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym – opracowało nowoczesny, interaktywny raport poświęcony chorobom zakaźnym. To innowacyjne źródło danych, dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Raport stanowi aktualny przegląd sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
- Co to są choroby zakaźne?
- Choroby zakaźne i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce [RAPORT]
- Co zawiera raport?
- Eksperci o znaczeniu raportu
- Dlaczego monitorowanie chorób zakaźnych jest tak ważne?
- Jakie są choroby zakaźne?
Co to są choroby zakaźne?
Choroby zakaźne to choroby wywołane przez drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby, roztocza),toksyczne produkty (jad kiełbasiany), a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mogą szerzyć się różnymi drogami: przez kontakt bezpośredni (z osoby na osobę), drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania, przez kontakt seksualny, przez wkłucie bezpośrednio do organizmu na zakażonej igle czy strzykawce, a także przez owady, które spełniają funkcje nośników.
Zgłaszanie chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów oraz biologicznych czynników chorobotwórczych należy przekazywać do państwowej inspekcji sanitarnej. Podstawowe akty prawne dotyczące chorób zakaźnych w Polsce to m.in.:
- Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. z 2019 poz. 2430 ze zm.).
- Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1118).
Obowiązkiem zgłaszania chorób zakaźnych objęte są wszystkie choroby zakaźne, zakażenia oraz biologiczne czynniki chorobotwórcze wykazane w załącznikach do ww. rozporządzeń. Zgłoszenia powinny być dokonywane niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin. W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych zgłoszenia listowne lub elektroniczne powinny być poprzedzone zgłoszeniem telefonicznym.
Choroby zakaźne i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce [RAPORT]
W odpowiedzi na rosnącą potrzebę dostępu do rzetelnych informacji o stanie zdrowia publicznego, Centrum e-Zdrowia – we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym – opracowało nowoczesny, interaktywny raport poświęcony chorobom zakaźnym. To innowacyjne źródło danych, dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim, stanowi aktualny przegląd sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
Co zawiera raport?
Raport obejmuje dane dotyczące sześciu najczęściej występujących chorób zakaźnych:
- grypy
- COVID-19
- krztuśca
- ospy wietrznej
- półpaśca
- wirusa RSV
Informacje można filtrować według wieku, płci oraz lokalizacji geograficznej, co pozwala na precyzyjne analizowanie trendów i podejmowanie trafnych decyzji zdrowotnych. Raport dostępny jest tutaj.
Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z systemu e-zdrowia (P1), obejmujących m.in. informacje o zdarzeniach medycznych, kartach szczepień oraz dane demograficzne. Jak wyjaśnia Radosław Michałek z Centrum e-Zdrowia, połączenie tych zasobów pozwoliło na stworzenie pełnego obrazu sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Eksperci o znaczeniu raportu
Wiceminister zdrowia, Wojciech Konieczny, podkreśla, że dostęp do bieżących danych o szczepieniach i zachorowaniach to nieocenione wsparcie dla lekarzy w codziennej praktyce klinicznej. Z kolei dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, zauważa, że dzięki takim narzędziom możliwe jest szybkie wykrywanie ognisk chorób i skuteczniejsze reagowanie – nie tylko w przypadku COVID-19, ale także innych infekcji wirusowych i bakteryjnych. Za jakość danych odpowiadają placówki medyczne raportujące do systemu P1. Dlatego tak ważne jest, by informacje były przekazywane dokładnie i terminowo – to od nich zależy skuteczność działań w zakresie zdrowia publicznego.
Dlaczego monitorowanie chorób zakaźnych jest tak ważne?
Zakażenia wywoływane przez drobnoustroje – wirusy, bakterie czy pasożyty – mogą rozprzestrzeniać się w społeczeństwie, prowadząc do poważnych skutków zdrowotnych i społecznych. Dlatego tak istotne jest gromadzenie i analizowanie danych, które umożliwiają:
- instytucjom zdrowia publicznego – planowanie działań profilaktycznych i polityki zdrowotnej
- lekarzom – trafniejsze diagnozy i lepsze prowadzenie terapii
- naukowcom – prowadzenie badań nad skutecznością szczepień i mechanizmami transmisji
- obywatelom – podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zdrowia własnego i bliskich.
Jakie są choroby zakaźne?
Jak czytamy w komunikacie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyróżniamy takie choroby zakaźne?
- BĄBLOWICA
- BIEGUNKI POWODOWANE PRZEZ ROTAWIRUSY
- BŁONICA
- BORELIOZA
- BOTULIZM (ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM)
- BRUCELOZA
- CHIKUNGUNYA
- CHOLERA
- CHOROBA CREUTZFELDTA-JACOBA (CJD)
- CHOROBA DŁONI, STÓP I UST (CHOROBA BOSTOŃSKA)
- COVID-19
- CZERWONKA BAKTERYJNA (SZIGELOZA)
- DENGA
- DŻUMA
- GORĄCZKA DOLINY RIFT
- GORĄCZKA KRWOTOCZNA KRYMSKO-KONGIJSKA
- GORĄCZKA KRWOTOCZNA LASSA
- GORĄCZKA Q
- GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU (WNV)
- GORĄCZKI KRWOTOCZNE EBOLA i MARBURG
- GRUŹLICA
- GRYPA PTAKÓW
- GRYPA SEZONOWA
- JERSINIOZA
- KAMPYLOBAKTERIOZA
- KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU
- KORONAWIRUSY (MERS-CoV)
- KRZTUSIEC
- LEGIONELOZA (CHOROBA LEGIONISTÓW)
- LEISZMANIOZA
- LEPTOSPIROZA
- LISTERIOZA
- MALARIA
- MENINGOKOKI
- NOROWIRUSY
- ODRA
- OSPA PRAWDZIWA
- OSPA WIETRZNA i PÓŁPASIEC
- POLIOMYELITIS
- RÓŻYCZKA
- SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE
- TĘŻEC
TOKSOKAROZA
- TOKSOPLAZMOZA
- TULAREMIA
- WĄGLIK
- WIRUS ZIKA
- WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A (WZW A)
- WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B (WZW B)
- WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C (WZW C)
- WŁOŚNICA
- WŚCIEKLIZNA
- ZAKAŻENIE HAEMOPHILUS INFLUENZA TYPU B (HIB)
- ŻÓŁTA GORĄCZKA
- SZKARLATYNA (Płonica)
- Zakażenia wywołane RSV.
