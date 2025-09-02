REKLAMA

Choroby zakaźne i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce [RAPORT]

Choroby zakaźne i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce [RAPORT]

02 września 2025, 10:13
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
choroby zakaźne, raport
Choroby zakaźne i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce [RAPORT]
W odpowiedzi na rosnącą potrzebę dostępu do rzetelnych informacji o stanie zdrowia publicznego, Centrum e-Zdrowia – we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym – opracowało nowoczesny, interaktywny raport poświęcony chorobom zakaźnym. To innowacyjne źródło danych, dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Raport stanowi aktualny przegląd sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Co to są choroby zakaźne?

Choroby zakaźne to choroby wywołane przez drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby, roztocza),toksyczne produkty (jad kiełbasiany), a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mogą szerzyć się różnymi drogami: przez kontakt bezpośredni (z osoby na osobę), drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania, przez kontakt seksualny, przez wkłucie bezpośrednio do organizmu na zakażonej igle czy strzykawce, a także przez owady, które spełniają funkcje nośników.

Zgłaszanie chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów oraz biologicznych czynników chorobotwórczych należy przekazywać do państwowej inspekcji sanitarnej. Podstawowe akty prawne dotyczące chorób zakaźnych w Polsce to m.in.:

  1. Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. z 2019 poz. 2430 ze zm.).
  2. Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1118).
Ważne

Obowiązkiem zgłaszania chorób zakaźnych objęte są wszystkie choroby zakaźne, zakażenia oraz biologiczne czynniki chorobotwórcze wykazane w załącznikach do ww. rozporządzeń. Zgłoszenia powinny być dokonywane niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin. W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych zgłoszenia listowne lub elektroniczne powinny być poprzedzone zgłoszeniem telefonicznym.

Choroby zakaźne i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce [RAPORT]

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę dostępu do rzetelnych informacji o stanie zdrowia publicznego, Centrum e-Zdrowia – we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym – opracowało nowoczesny, interaktywny raport poświęcony chorobom zakaźnym. To innowacyjne źródło danych, dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim, stanowi aktualny przegląd sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Co zawiera raport?

Raport obejmuje dane dotyczące sześciu najczęściej występujących chorób zakaźnych:

  • grypy
  • COVID-19
  • krztuśca
  • ospy wietrznej
  • półpaśca
  • wirusa RSV

Informacje można filtrować według wieku, płci oraz lokalizacji geograficznej, co pozwala na precyzyjne analizowanie trendów i podejmowanie trafnych decyzji zdrowotnych. Raport dostępny jest tutaj.

Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z systemu e-zdrowia (P1), obejmujących m.in. informacje o zdarzeniach medycznych, kartach szczepień oraz dane demograficzne. Jak wyjaśnia Radosław Michałek z Centrum e-Zdrowia, połączenie tych zasobów pozwoliło na stworzenie pełnego obrazu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Eksperci o znaczeniu raportu

Wiceminister zdrowia, Wojciech Konieczny, podkreśla, że dostęp do bieżących danych o szczepieniach i zachorowaniach to nieocenione wsparcie dla lekarzy w codziennej praktyce klinicznej. Z kolei dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, zauważa, że dzięki takim narzędziom możliwe jest szybkie wykrywanie ognisk chorób i skuteczniejsze reagowanie – nie tylko w przypadku COVID-19, ale także innych infekcji wirusowych i bakteryjnych. Za jakość danych odpowiadają placówki medyczne raportujące do systemu P1. Dlatego tak ważne jest, by informacje były przekazywane dokładnie i terminowo – to od nich zależy skuteczność działań w zakresie zdrowia publicznego.

Dlaczego monitorowanie chorób zakaźnych jest tak ważne?

Zakażenia wywoływane przez drobnoustroje – wirusy, bakterie czy pasożyty – mogą rozprzestrzeniać się w społeczeństwie, prowadząc do poważnych skutków zdrowotnych i społecznych. Dlatego tak istotne jest gromadzenie i analizowanie danych, które umożliwiają:

  • instytucjom zdrowia publicznego – planowanie działań profilaktycznych i polityki zdrowotnej
  • lekarzom – trafniejsze diagnozy i lepsze prowadzenie terapii
  • naukowcom – prowadzenie badań nad skutecznością szczepień i mechanizmami transmisji
  • obywatelom – podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zdrowia własnego i bliskich.

Jakie są choroby zakaźne?

Jak czytamy w komunikacie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyróżniamy takie choroby zakaźne?

  • BĄBLOWICA
  • BIEGUNKI POWODOWANE PRZEZ ROTAWIRUSY
  • BŁONICA
  • BORELIOZA
  • BOTULIZM (ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM)
  • BRUCELOZA
  • CHIKUNGUNYA
  • CHOLERA
  • CHOROBA CREUTZFELDTA-JACOBA (CJD)
  • CHOROBA DŁONI, STÓP I UST (CHOROBA BOSTOŃSKA)
  • COVID-19
  • CZERWONKA BAKTERYJNA (SZIGELOZA)
  • DENGA
  • DŻUMA
  • GORĄCZKA DOLINY RIFT
  • GORĄCZKA KRWOTOCZNA KRYMSKO-KONGIJSKA
  • GORĄCZKA KRWOTOCZNA LASSA
  • GORĄCZKA Q
  • GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU (WNV)
  • GORĄCZKI KRWOTOCZNE EBOLA i MARBURG
  • GRUŹLICA
  • GRYPA PTAKÓW
  • GRYPA SEZONOWA
  • JERSINIOZA
  • KAMPYLOBAKTERIOZA
  • KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU
  • KORONAWIRUSY (MERS-CoV)
  • KRZTUSIEC
  • LEGIONELOZA (CHOROBA LEGIONISTÓW)
  • LEISZMANIOZA
  • LEPTOSPIROZA
  • LISTERIOZA
  • MALARIA
  • MENINGOKOKI
  • NOROWIRUSY
  • ODRA
  • OSPA PRAWDZIWA
  • OSPA WIETRZNA i PÓŁPASIEC
  • POLIOMYELITIS
  • RÓŻYCZKA
  • SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE
  • TĘŻEC
    TOKSOKAROZA
  • TOKSOPLAZMOZA
  • TULAREMIA
  • WĄGLIK
  • WIRUS ZIKA
  • WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A (WZW A)
  • WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B (WZW B)
  • WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C (WZW C)
  • WŁOŚNICA
  • WŚCIEKLIZNA
  • ZAKAŻENIE HAEMOPHILUS INFLUENZA TYPU B (HIB)
  • ŻÓŁTA GORĄCZKA
  • SZKARLATYNA (Płonica)
  • Zakażenia wywołane RSV.
Podstawa prawna

Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. z 2019 poz. 2430 ze zm.)

Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1118).

Źródło: INFOR
