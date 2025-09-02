Choroby zakaźne i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce [RAPORT]

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę dostępu do rzetelnych informacji o stanie zdrowia publicznego, Centrum e-Zdrowia – we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym – opracowało nowoczesny, interaktywny raport poświęcony chorobom zakaźnym. To innowacyjne źródło danych, dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Raport stanowi aktualny przegląd sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

rozwiń >

Co to są choroby zakaźne?

REKLAMA

Choroby zakaźne to choroby wywołane przez drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby, roztocza),toksyczne produkty (jad kiełbasiany), a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mogą szerzyć się różnymi drogami: przez kontakt bezpośredni (z osoby na osobę), drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania, przez kontakt seksualny, przez wkłucie bezpośrednio do organizmu na zakażonej igle czy strzykawce, a także przez owady, które spełniają funkcje nośników.

REKLAMA

Zgłaszanie chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów oraz biologicznych czynników chorobotwórczych należy przekazywać do państwowej inspekcji sanitarnej. Podstawowe akty prawne dotyczące chorób zakaźnych w Polsce to m.in.:

Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. z 2019 poz. 2430 ze zm.). Rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1118).

Ważne Obowiązkiem zgłaszania chorób zakaźnych objęte są wszystkie choroby zakaźne, zakażenia oraz biologiczne czynniki chorobotwórcze wykazane w załącznikach do ww. rozporządzeń. Zgłoszenia powinny być dokonywane niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin. W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych zgłoszenia listowne lub elektroniczne powinny być poprzedzone zgłoszeniem telefonicznym.

Choroby zakaźne i aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce [RAPORT]

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę dostępu do rzetelnych informacji o stanie zdrowia publicznego, Centrum e-Zdrowia – we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym – opracowało nowoczesny, interaktywny raport poświęcony chorobom zakaźnym. To innowacyjne źródło danych, dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim, stanowi aktualny przegląd sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Co zawiera raport?

Raport obejmuje dane dotyczące sześciu najczęściej występujących chorób zakaźnych:

grypy

COVID-19

krztuśca

ospy wietrznej

półpaśca

wirusa RSV

Informacje można filtrować według wieku, płci oraz lokalizacji geograficznej, co pozwala na precyzyjne analizowanie trendów i podejmowanie trafnych decyzji zdrowotnych. Raport dostępny jest tutaj.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z systemu e-zdrowia (P1), obejmujących m.in. informacje o zdarzeniach medycznych, kartach szczepień oraz dane demograficzne. Jak wyjaśnia Radosław Michałek z Centrum e-Zdrowia, połączenie tych zasobów pozwoliło na stworzenie pełnego obrazu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Eksperci o znaczeniu raportu

Wiceminister zdrowia, Wojciech Konieczny, podkreśla, że dostęp do bieżących danych o szczepieniach i zachorowaniach to nieocenione wsparcie dla lekarzy w codziennej praktyce klinicznej. Z kolei dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, zauważa, że dzięki takim narzędziom możliwe jest szybkie wykrywanie ognisk chorób i skuteczniejsze reagowanie – nie tylko w przypadku COVID-19, ale także innych infekcji wirusowych i bakteryjnych. Za jakość danych odpowiadają placówki medyczne raportujące do systemu P1. Dlatego tak ważne jest, by informacje były przekazywane dokładnie i terminowo – to od nich zależy skuteczność działań w zakresie zdrowia publicznego.

Dlaczego monitorowanie chorób zakaźnych jest tak ważne?

Zakażenia wywoływane przez drobnoustroje – wirusy, bakterie czy pasożyty – mogą rozprzestrzeniać się w społeczeństwie, prowadząc do poważnych skutków zdrowotnych i społecznych. Dlatego tak istotne jest gromadzenie i analizowanie danych, które umożliwiają:

instytucjom zdrowia publicznego – planowanie działań profilaktycznych i polityki zdrowotnej

– planowanie działań profilaktycznych i polityki zdrowotnej lekarzom – trafniejsze diagnozy i lepsze prowadzenie terapii

– trafniejsze diagnozy i lepsze prowadzenie terapii naukowcom – prowadzenie badań nad skutecznością szczepień i mechanizmami transmisji

– prowadzenie badań nad skutecznością szczepień i mechanizmami transmisji obywatelom – podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zdrowia własnego i bliskich.

Jakie są choroby zakaźne?

Jak czytamy w komunikacie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyróżniamy takie choroby zakaźne?

BĄBLOWICA

BIEGUNKI POWODOWANE PRZEZ ROTAWIRUSY

BŁONICA

BORELIOZA

BOTULIZM (ZATRUCIE JADEM KIEŁBASIANYM)

BRUCELOZA

CHIKUNGUNYA

CHOLERA

CHOROBA CREUTZFELDTA-JACOBA (CJD)

CHOROBA DŁONI, STÓP I UST (CHOROBA BOSTOŃSKA)

COVID-19

CZERWONKA BAKTERYJNA (SZIGELOZA)

DENGA

DŻUMA

GORĄCZKA DOLINY RIFT

GORĄCZKA KRWOTOCZNA KRYMSKO-KONGIJSKA

GORĄCZKA KRWOTOCZNA LASSA

GORĄCZKA Q

GORĄCZKA ZACHODNIEGO NILU (WNV)

GORĄCZKI KRWOTOCZNE EBOLA i MARBURG

GRUŹLICA

GRYPA PTAKÓW

GRYPA SEZONOWA

JERSINIOZA

KAMPYLOBAKTERIOZA

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU

KORONAWIRUSY (MERS-CoV)

KRZTUSIEC

LEGIONELOZA (CHOROBA LEGIONISTÓW)

LEISZMANIOZA

LEPTOSPIROZA

LISTERIOZA

MALARIA

MENINGOKOKI

NOROWIRUSY

ODRA

OSPA PRAWDZIWA

OSPA WIETRZNA i PÓŁPASIEC

POLIOMYELITIS

RÓŻYCZKA

SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE

TĘŻEC

TOKSOKAROZA

TOKSOKAROZA TOKSOPLAZMOZA

TULAREMIA

WĄGLIK

WIRUS ZIKA

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A (WZW A)

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B (WZW B)

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C (WZW C)

WŁOŚNICA

WŚCIEKLIZNA

ZAKAŻENIE HAEMOPHILUS INFLUENZA TYPU B (HIB)

ŻÓŁTA GORĄCZKA

SZKARLATYNA (Płonica)

Zakażenia wywołane RSV.