Sejm na żywo: 9 września 2025 [Transmisja online]
We wtorek, 9 września o godz. 12:00 rozpocznie się czterodniowe posiedzenie Sejmu.
We wtorek, 9 września 2025 r. rozpocznie się 40. posiedzenie Sejmu. Na początku odbędzie się złożenie ślubowania przez czterech nowych posłów.
Jak wynika z porządku obrad, posłowie podczas posiedzenia będą zajmować się m.in. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zdefiniowanie na nowo okresu zatrudnienia. Chodzi o umożliwienie wliczania do stażu pracy także m.in. pracy na podstawie umowy zlecenia, prowadzenia działalności gospodarczej czy pracy za granicą i dotyczy całego okresu zatrudnienia, niezależnie od wymiaru czasu pracy oraz ma zastosowanie także do poprzednich okresów zatrudnienia. Posłowie zajmą się także m.in. projektem deregulacyjnym dotyczącym likwidacji obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych wysłanych elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
