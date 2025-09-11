Bon ciepłowniczy również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Od 500 złotych do 3500 złotych pomocy. Sprawdź, jak się ubiegać

Rząd kończy z zamrażaniem cen energii i udzielaniem w tym zakresie wsparcia. To jednak nie oznacza, że nie będzie można już w tym zakresie liczyć na żadną pomoc. Przed nami okres przejściowy. Jakie zasady będą obowiązywały?

Jak wynika z publikowanych wskaźników, inflacja hamuje. Jednak koszty utrzymania gospodarstw domowych nadal są wysokie, a część z nich nie radzi sobie z ponoszeniem kosztów energii i ogrzewania. Przez jakiś czas można było w tym zakresie liczyć na wsparcie rządzących, którzy zamrażali ceny m.in. dla gospodarstw domowych. Ta pomoc jednak się kończy i rząd chce odchodzić od dalszego zamrażania cen. Nie oznacza to jednak, że w okresie przejściowym nie będzie już można liczyć na żadną pomoc. Jak poinformował minister energii, rząd przyjął projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto.

Jak wynika z projektu i uzasadnienia do niego, choć rząd chce odejść od udzielania wsparcia w omawianym zakresie, to zrobi to przede wszystkim z uwzględnieniem sytuacji najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Mamy więc do czynienia z wygaszaniem powszechnej pomocy, która trafiała do przedsiębiorstw ciepłowniczych, a zastępuje ją pomoc „celowana” skierowana jedynie do najsłabszych.

Od 500 złotych do 3500 złotych pomocy dla gospodarstw domowych

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Wnioski w tym zakresie będzie należało składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Co istotne, będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że bon będzie przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale będzie w takiej sytuacji pomniejszany o kwotę przekroczenia. Pomoc trafi do gospodarstw, które osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 2454,52 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Dodatkowym warunkiem, który trzeba będzie spełnić będzie korzystanie z ciepła systemowego i opłaty za ciepło powyżej 170 zł/GJ. Sama wartość bonu będzie uzależniona od ceny ciepła obowiązującej w rozliczeniach z przedsiębiorstwem ciepłowniczym po dniu 1 lipca 2025 r. Bon będzie też przyznawany dwukrotnie. Za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. jednorazowo w wysokości:

500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ;

1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ;

1750 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Po raz drugi bon zostanie przyznany za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Również tym razem będzie to świadczenie jednorazowe, w wysokości:

1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie jest wyższa niż 200 zł/GJ;

2000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie jest wyższa niż 230 zł/GJ;

3500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Przygotowany projekt przewiduje również dalsze obowiązywanie zamrożonej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Z tej formy pomocy będzie można korzystać tylko do końca 2025 roku.