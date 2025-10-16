REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Właściciele psów i kotów poniosą dodatkowe koszty. Chodzi o obowiązkową ewidencję zwierząt w systemie KROPiK

Właściciele psów i kotów poniosą dodatkowe koszty. Chodzi o obowiązkową ewidencję zwierząt w systemie KROPiK

16 października 2025, 12:53
Małgorzata Masłowska
Właściciele psów i kotów poniosą dodatkowe koszty. Chodzi o obowiązkową ewidencję zwierząt w systemie KROPiK
Obowiązek rejestracji psów i kotów w systemie KROPiK będzie wiązał się dla właścicieli zwierząt z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów? Czy da się ich uniknąć? Kto będzie miał dostęp do danych wprowadzonych do systemu? Po co zwierzętom PESEL?

Od kiedy zwierzęta będą miały PESEL

Na początku 2025 roku rząd poinformował o podjęciu działań zmierzających do stworzenia systemu, który ma być skutecznym narzędziem w walce z bezdomnością zwierząt i wspomoże samorządy w realizacji ciążących na nich w tym zakresie obowiązków. Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) ma być systemem, w którym właściciele zwierząt będą musieli obowiązkowo je rejestrować swoje zwierzęta, a za który odpowiedzialna będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z projektem znakowanie i rejestracja miałyby być:
- obowiązkowe dla wszystkich zwierząt urodzonych po dniu wskazanym w komunikacie, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających rejestrację psów i kotów, oraz psów i kotów, w tym urodzonych przed tą datą, jeżeli są wprowadzane do obrotu lub zostały przyjęte do schroniska dla zwierząt albo są w tym schronisku utrzymywane;
- dobrowolne dla pozostałych zwierząt (na wniosek właściciela), o ile nie będą wprowadzane do obrotu lub nie będą przebywały w schronisku dla zwierząt.

Zróżnicowanie sytuacji właścicieli ma zdroworozsądkowe uzasadnienie – ma zapobiec próbom pozbywania się zwierząt, które w momencie stworzenia systemu mają swoje domy. Innymi słowy, ma zapobiec wywołaniu efektu odwrotnego od zamierzonego przez rządzących. Skąd bierze się podejrzenie, że właściciele zwierząt mogliby się ich pozbywać po wprowadzeniu nowych regulacji? Chodzi o to, że rejestracja zwierzęcia będzie miała charakter odpłaty, a koszty będą musieli ponieść właściciele zwierząt.

Z informacji będą bezpłatnie korzystały określone podmioty

Rejestracji zwierzęcia w systemie będą dokonywali lekarze weterynarii. Będzie to miało miejsce nie później niż podczas pierwszego obowiązkowego ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie, lub do dnia poprzedzającego dzień wprowadzenia do zwierzęcia do obrotu, jeżeli zdarzenie to nastąpi wcześniej, albo do dnia następującego po dniu przyjęcia do schroniska. W przypadku kota, nie później niż przed ukończeniem 12 miesiąca życia. Jeśli właściciel zwierzęcia nie będzie chciał ponieść kosztu związanego z jego rejestracją, będzie groziła mu w związku z tym kara grzywny. Kontrolą w tym zakresie zajmą się funkcjonariusze policji, straży miejskiej (gminnej) i Inspekcji Weterynaryjnej.

W bazie będą gromadzone zarówno dane dotyczące zwierzęcia (m.in. numer transpondera, nazwa, rasa, umaszczenie, płeć, data urodzenia, jeśli jest znana), jak i dane dotyczące jego właściciela (imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz PESEL). Z informacji tych będą mogły bezpłatnie korzystać gminy, policja, straż gminna (miejska), prokuratura, sądy, Inspekcja Weterynaryjna i podmioty prowadzące schronisko, w celu niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań lub w celu ustalenia właściciela odłowionego psa lub kota, lub w innych przypadkach uzasadniających kontakt z właścicielem. W ograniczonym zakresie do bazy będzie mógł mieć dostęp każdy, kto będzie znał numer transpondera zwierzęcia. Dzięki temu będzie można dowiedzieć się kto jest właścicielem zwierzęcia i czy posiada ono aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Nie wiadomo od kiedy właściciele zwierząt poniosą dodatkowe koszty

Kiedy przepisy wejdą w życie? Tego na razie nie wiadomo. W projekcie wskazano, że co do zasady ustawa wejdzie w życie w terminie wskazanym w komunikacie, który zostanie ogłoszony co najmniej na 3 miesiące przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych. Póki co wydaje się, że prace nad przepisami postępują wolniej niż wstępnie planowano, bo projekt nie został jeszcze skierowany do Sejmu. Nie może więc być mowy o tym, że przewidziane w nim narzędzie będzie dostępne dla samorządów w najbliższym czasie. Póki co, do końca marca 2026 roku, jak co rok, gminy będą musiały podjąć uchwały w zakresie rocznych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, bez uwzględniania ułatwiania, którym mógłby być przedmiotowy system.

Źródło: INFOR
