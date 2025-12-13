Komunikat ZUS: te osoby dostaną emerytury i renty jeszcze przed Wigilią. A przed Sylwestrem świadczenia za styczeń 2026 r. dla tych co mają termin wypłaty 1. dnia miesiąca

W grudniu 2025 roku niektóre świadczenia dla emerytów i rencistów zostaną przekazane wcześniej. Przed ustalonym dniem wypłaty otrzymają je osoby, których termin płatności przypada na 6, 20 i 25 grudnia. Do końca grudnia br ZUS wypłaci także świadczenia za styczeń 2026 r. osobom, które mają termin wypłaty ustalony na pierwszy dzień miesiąca.

Zwykłe terminy wypłat emerytur i rent

ZUS wypłaca emerytury i renty w ustalonych dniach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z tych dni przypada w dzień wolny od pracy lub w sobotę, świadczenie jest przekazywane wcześniej. Dlatego część grudniowych wypłat zostanie zrealizowana szybciej – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wypłaty emerytur i rent w grudniu 2025 r.

Świadczenia z terminem 6 grudnia emeryci i renciści już otrzymali. Wcześniej zostaną przekazane również te przypadające na 20 grudnia. W tym przypadku świadczenia doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 16 grudnia, natomiast przelewy na konta bankowe zostaną wysłane 18 grudnia.



Z wyprzedzeniem przekazane zostaną również świadczenia z terminem 25 grudnia. Doręczenia pocztowe zostaną przygotowane 18 grudnia, a przelewy bankowe 22 grudnia.



W grudniu część emerytów i rencistów otrzyma dwa świadczenia – grudniowe oraz styczniowe. Dotyczy to osób, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia. Emerytury i renty za styczeń zostaną im wypłacone do końca grudnia, niezależnie od sposobu doręczenia.

Warto zadysponować wypłatę emerytury lub renty na rachunek bankowy

Coraz więcej osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe decyduje się na odbiór pieniędzy na konto. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które pozwala uniknąć oczekiwania na listonosza. Ubankowienie świadczeń długoterminowych obejmuje 80,8 proc. świadczeniobiorców w kraju, a w województwie kujawsko-pomorskim – 82,4 proc.



Aby otrzymywać świadczenie na konto, wystarczy wypełnić formularz EZP i przekazać go do ZUS-u Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub elektronicznie poprzez PUE / eZUS.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim