Czy można dostać trzynastkę bez przepracowania 6 miesięcy?

Nie przepracowałeś całego roku? Nic nie szkodzi i tak możesz dostać trzynastkę! Wielu pracowników nadal nie korzysta z tego sposobu
REKLAMA
REKLAMA
Po rozpoczęciu nowego roku kalendarzowego pracownicy sfery budżetowej niecierpliwie czekają na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki. Niestety nie każdy ją dostanie, bo obowiązujące przepisy stawiają pracownikom określone wymagania.
- Aby nabyć prawo do trzynastki, trzeba przepracować rok
- Świadczenie można dostać również po przepracowaniu 6 miesięcy
- Wielu pracowników nie korzysta z tego sposobu, a mogą
Aby nabyć prawo do trzynastki, trzeba przepracować rok
Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a wraz z nim rozpoczęło się oczekiwanie pracowników sfery budżetowej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki. Jak wynika z art. 2 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Jak z tego wynika, trzynastka jest świadczeniem, do którego prawo nabywa się w odniesieniu do konkretnego roku kalendarzowego i w związku z pracą u konkretnego pracodawcy. Warto przy tym pamiętać, że przepracowanie, o którym mowa w tej regulacji ma być okresem efektywnej pracy, a nie okresem zatrudnienia. Innymi słowy, pracownik ma faktycznie, fizycznie pracować, a nie jedynie pozostawać w stosunku pracy.
Jednak czy to oznacza, że pracownik, który nie przepracował całego roku, czy to ze względu na okres zatrudnienia, czy z uwagi na określone nieobecności w pracy, nie ma szans na otrzymanie trzynastki? Oczywiście nie. Ustawodawca przewidział bowiem, że pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
REKLAMA
REKLAMA
Polecamy: INFORLEX Oświata
Świadczenie można dostać również po przepracowaniu 6 miesięcy
Innymi słowy, zasadą jest, że prawo do trzynastki nabywa się po przepracowaniu całego roku, jednak jeśli okres pracy był krótszy, ale wynosił co najmniej 6 miesięcy, pracownik również może ją otrzymać, jednak w odpowiednio zmodyfikowanej wysokości.
Jak widać, przyznawanie pracownikom prawa do tego świadczenia nie jest wcale działaniem automatycznym i w niektórych przypadkach może wiązać się z koniecznością dokonania stosownych obliczeń. Ustalając czas efektywnej pracy danego pracownika na potrzeby trzynastki należy kierować się sposobem obliczania terminów wynikającym z art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z którym, jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za trzydzieści dni (regulacja ta znajduje zastosowanie na podstawie art. 300 Kodeksu pracy. Oznacza to, że aby warunek przepracowania 6 miesięcy został spełniony, pracownik musi efektywnie przepracować w trakcie roku co najmniej 180 dni.
Czy należy rozumieć, że żaden pracownik, który nie przepracował co najmniej 6 miesięcy nie nabędzie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Odpowiedź na to pytanie znów jest przecząca. Od tych ogólnych zasad istnieje bowiem szereg wyjątków. Jeden z nich dotyczy np. nauczycieli, którzy nawiązali stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego, o ile nastąpiło to zgodnie z organizacją organizacją pracy szkoły (opinia MEN z 4 grudnia 2009 r., nr DS-WPZN-AB-401-02/09). Pozostałe wyjątki dotyczą:
- powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;
- rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne (WAŻNE! Nie ma tu mowy o świadczeniu kompensacyjnym),
- podjęcia zatrudnienia m.in. po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;
- korzystania z:
- urlopu wychowawczego,
- urlopu macierzyńskiego,
- urlopu ojcowskiego,
- na warunkach urlopu macierzyńskiego,
- urlopu opiekuńczego,
- uzupełniającego urlopu macierzyńskiego,
- urlopu dla poratowania zdrowia,
- przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;
- urlopu rodzicielskiego;
- wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.
Wielu pracowników nie korzysta z tego sposobu, a mogą
W odniesieniu do wskazanych wyjątków warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Gdy chodzi o przypadek nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły, to zgodnie z opinią MEN z 4 grudnia 2009 r. (nr DS-WPZN-AB-401-02/09) dotyczy to tylko zatrudnienia od 1 września danego roku szkolnego. Co więcej, ta preferencja dotyczy tylko roku zatrudnienia, a nie ma już zastosowania w roku zakończenia stosunku pracy.
Z kolei w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na świadczenie rehabilitacyjne trzeba zwrócić uwagę na to, że samo korzystanie z niego nie jest wystarczające, musi dojść do rozwiązania po nim umowy. Jeśli pracownik wróci po świadczeniu do pracy, to będzie już do niego stosowany wymóg przepracowania 6 miesięcy.
Gdy chodzi o nieobecności „uprawniające” do trzynastki warto pamiętać o tym, że jeśli pracownik korzysta z któregoś z tych uprawnień, to nie ma już potrzeby analizowania okresu jego pracy pod kątem tego, czy przepracował 6 miesięcy, nawet jeśli ta nieobecność była krótka. W tym katalogu na szczególną uwagę zasługuje urlop opiekuńczy. Prawo do niego wynika z art. 1731 Kodeksu pracy, który przewiduje, że pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za członka rodziny uważa się w tym wypadku syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Nieobecność ta ma więc co do zasady inny charakter niż pozostałe zamieszczone przez ustawodawcę na omawianej liście, a charakter tego urlopu sprawia, że pracownicy mogą przy wykorzystaniu go łatwo zapewnić sobie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w sytuacji, gdy przepracowany przez nich okres nie osiągnąć wymaganych 6 miesięcy. Skorzystanie choćby z 1 dnia urlopu opiekuńczego w trakcie roku sprawia bowiem, że nie trzeba już weryfikować długości przepracowanego przez pracownika okresu.
A w jakich przypadkach pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego? Ten katalog jest znacznie krótszy i wskazano w nim:
REKLAMA
- nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy trwającą dłużej niż dwa dni;
- stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości;
- wymierzenie pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;
- rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 560)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA