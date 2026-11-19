Dziś trzeci i ostatni dzień obrad Sejmu. Według harmonogramu posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Co w Sejmie 19 listopada?

Projekt zakłada, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r. obowiązywać będzie maksymalna cena gazu dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych. Dotyczyć to będzie również wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej, takie jak np. szkoły, szpitale, domów opieki, kościoły, noclegownie. Zgodnie z projektem sprzedawcy gazu w rozliczeniach z wyżej wymienionymi odbiorcami końcowymi będą stosowali cenę maksymalną wynoszącą 197,29 zł/MWh. Cena ta nie nie zawiera podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Jest to cena taka jak zatwierdzona w taryfie sprzedawcy z urzędu na 2026 r.

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Po rozpatrzeniu tego punktu zaplanowano ponad dwugodzinny blok głosowań nad poprawkami do kilkunastu ustaw, w tym m.in. do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz do nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy – Prawo o prokuraturze.

Sejm przeprowadzi następnie pierwsze czytanie obywatelskiego projekt nowelizacji Prawa łowieckiego, który zakłada m.in. ograniczenie wpływu myśliwych na kształt gospodarki łowieckiej i wprowadzenia kontroli organów ochrony przyrody.

Izba zajmie się też projektem nowelizacji Kodeksu karnego przygotowanym przez posłów KO. Projekt zakłada rozszerzenie i doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności karnej za nadużycia związane z wykorzystaniem technik cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji do produkcji treści o charakterze pornograficznym, a także używanych w celu pokrzywdzenia indywidualnych osób prezentowanych w sytuacjach intymnych.

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Sejm będzie też pracował nad projektem przygotowany przez posłów klubu Centrum, który przewiduje zmianę jednorazowej wartości transakcji wykonywanej w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, po której przekroczeniu koniecznie staje się rozliczenie za pośrednictwem rachunku płatniczego, z 15000 zł na kwotę 25000 zł.

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Sejm będzie też pracował nad projektem przygotowanym przez posłów klubu Lewicy, którego celem jest zapewnienie finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji półprzewodnikowych układów scalonych na terytorium Polski.

Archiwum: Co w Sejmie 18 listopada 2026 r.?

W drugim dniu obrad, Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o uregulowaniu praw do niektórych gruntów znajdujących się we władaniu spółdzielni mieszkaniowych. W planach jest też m.in. przeprowadzenie drugiego czytania poselskiego projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska. Gdzie oglądać transmisję online?

Celem ustawy o uregulowaniu praw do niektórych gruntów znajdujących się we władaniu spółdzielni mieszkaniowych jest rozwiązanie problemu gruntów, z których spółdzielnie mieszkaniowe korzystają od wielu lat, ale nie mają do nich trwałego tytułu prawnego. Nowe przepisy mają umożliwić przyznanie spółdzielniom praw do takich nieruchomości.

Sejm będzie też pracował nad projektem przygotowanym przez posłów klubu Lewicy, którego celem jest zapewnienie finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji półprzewodnikowych układów scalonych na terytorium Polski.

W planie obrad jest też przeprowadzenie drugiego czytania poselskiego projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska. Celem projektu jest stworzenie prawnych podstaw do uwzględniania przez organy ochrony środowiska szczególnego charakteru obiektów sportowych o istotnym znaczeniu dla szkolenia sportowego oraz krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego przy określaniu dopuszczalnych poziomów hałasu oraz warunków ich funkcjonowania.

Następnie posłowie będą pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Celem projektu jest uproszczenie procedur związanych z przygotowaniem i budową elektrowni jądrowych.

Sejm przeprowadzi też pierwsze czytanie rządowego projektu, który przewiduje ograniczenie kosztów i formalności związanych z pozyskiwaniem kapitału przez przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie firmy wchodzące na giełdę.

Archiwum: Sejm zajmie się m.in. wnioskiem o odwołanie rządu i zmianami w ustawie refundacyjnej

17 listopada rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Na wtorek zaplanowano prace nad wnioskiem Rozwoju Plus o odwołanie rządu Donalda Tuska. Posłowie zajmą się też projektem, który ma ułatwić dostępu do leków stosowanych w chorobach rzadkich i projektem ws. zamrożenia cen gazu ziemnego.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, we wtorek po południu Sejm zajmie się wnioskiem klubu Rozwój Plus o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu na czele z premierem Donaldem Tuskiem. Pod wnioskiem podpisali się także m.in. posłowie klubu Konfederacji, poseł koła Demokracja Bezpośrednia Paweł Kukiz i posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak. Wnioskodawcy proponują, by nowym premierem został Marek Jurek.

Lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki, uzasadniając potrzebę zmiany rządu, ocenił, że „Polska mierzy się z najpoważniejszym kryzysem konstytucyjnym od lat”. „Naprawę sytuacji trzeba zacząć od odsunięcia od władzy tych, którzy odpowiadają za ten chaos, a następnie rozliczenia i ukarania winnych zgodnie z prawem. Rozwój Plus przedstawił konkretny plan: nowy rząd, komisja śledcza, a po wyborach - reset w Trybunale Konstytucyjnym” - napisał na platformie X Morawiecki. Jego zdaniem odwołanie obecnego rządu, to też „szansa na zakończenie drożyzny, rosnącego bezrobocia, zastoju w inwestycjach”.

Ważne Do uchwalenia wotum nieufności konieczna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów (co najmniej 231 głosów).

Po rozpatrzeniu wniosku o odwołanie rządu posłowie powrócą do senackiego projektu znoszącego dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu, czyli na początku listopada, posłowie rozpoczęli pierwsze czytanie projektu, ale nie zostało ono dokończone. Marszałek Sejmu przeniósł na następne posiedzenie głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Z takim wnioskiem wystąpił m.in. klub PiS i koło. Za dalszymi pracami opowiedziały się m.in. KO, PSL, Polska 2050 i Centrum.

Wcześniej - 22 października - Sejm odrzucił poselski projekt PSL znoszący dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Senacki projekt wpłynął do Sejmu 28 listopada 2025 r. Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączoną z wydłużeniem kadencji do pięciu lat, wprowadzono w 2018 r.

Ponadto we wtorek Sejm przeprowadzi drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który zakłada przyznanie pacjentom przebywającym w hospicjach stacjonarnych lub w oddziałach medycyny paliatywnej uprawnienia do kontaktu ze zwierzętami domowymi.

Następnie posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt zawiera ponad 170 zmian i zakłada przede wszystkim gruntowną reformę zasad przyznawania i realizowania refundacji ze środków publicznych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań zwiększających dostępność terapii dla pacjentów. Jedną z kluczowych zmian zaproponowanych w projekcie będzie możliwość zakupu leków produkowanych w Polsce nawet o 30 proc. taniej oraz wprowadzenie Krajowej Listy Leków Krytycznych, obejmującej substancje czynne o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa lekowego państwa.

Projekt przewiduje wyłączenie z refundacji leków wydawanych bez recepty (OTC), przyznanie przedstawicielom pacjentów prawa obecności na negocjacjach cenowych i posiedzeniach zespołów koordynacyjnych, wprowadzenie definicji leku sierocego oraz metodyki wyceny opartej na wielokryterialnej analizie decyzyjnej dla chorób rzadkich, utworzenie nowej kategorii dostępności refundacyjnej dla leków nieonkologicznych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (co przeniesie terapie z programów lekowych do przychodni), a także usprawnienie procedur przy niedoborach rynkowych i pełną cyfryzację importu docelowego, w ramach której wnioski będą składane przez IKP i obsługiwane przez system SOID.

Posłowie będą też pracować nad rządowym projektem ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu. Projekt, mający na celu wykonanie prawa UE, przewiduje wprowadzenie przepisów, które zapewnią stosowanie unijnych zasad dostępu do danych i ich wykorzystywania. Chodzi m.in. o dane w urządzeniach podłączonych do internetu. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie odpowiadał za nadzór nad przestrzeganiem tych zasad, rozpatrywanie skarg i certyfikowanie podmiotów rozstrzygających spory.

Późnym wieczorem posłowie zajmą się przedstawionym przez Prezydium Sejmu projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu. Proponowane zmiany zakładają, że „czas przeznaczony na przemówienie posła niezrzeszonego nie może trwać łącznie dłużej niż sześć minut podczas jednego posiedzenia Sejmu, przy czym przemówienie w określonym punkcie porządku dziennego nie może trwać dłużej niż czas przeznaczony dla kół, a w przypadku braku kół - niedłużej niż 1,5 minuty”.

Źródło: PAP, Sejm