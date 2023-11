Potencjalne podwyżki: 170% renta socjalna, 58% pensja nauczyciela dyplomowanego, sporo u pielęgniarek. Trzy projekty ustaw z których wynikają [druki nowego Sejmu]

Sejm rozpoczął prace nad podwyżkami: 170% renty socjalnej, 58% pensji nauczyciela dyplomowanego (podobne podwyżki u początkującego/mianowanego), u pielęgniarek (otrzymają pielęgniarki niezależnie od kwalifikacji "na papierze", rzeczywiście wykonujące określone zadania i świadczenia dla pacjentów).

Trzy projekty omawiamy poniżej z podaniem numeru druku sejmowego i linkami do Sejmu.

Podwyżka o 170% renty socjalnej

Podwyżka wynika z projektu obywatelskiego, który ma druk nr 30 w Sejmie. Jest to obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Projekt dotyczy zwiększenia kwoty renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie kwota renty socjalnej równa jest kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. 1588,44 zł.

Link do projektu

renta socjalna Infor.pl

Podwyżka o 58% pensji nauczyciela dyplomowanego

Podwyżka (nie tylko u nauczycieli dyplomowanych) wynika z obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk sejmowy nr 30). Projekt dotyczy zmiany sposobu obliczania stawek średniego wynagrodzenia polegającego na zastąpieniu kwoty bazowej określanej corocznie dla nauczycieli w ustawie budżetowej przez Parlament, kwotą przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedzającego.

Link do projektu (więcej w poniższych artykułach, tam obliczenia)

projekt obywatelski Infor.pl

Karta Nauczyciela - nowelizacja Infor.pl

Karta Nauczyciela - nowelizacja, grafika Infor.pl

Podwyżki u pielęgniarek

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk sejmowy nr 33). To podstawa podwyżek u pielęgniarek. Projekt dotyczy zobowiązania podmiotu leczniczego do ustalenia na nowo wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, który po dniu 1 lipca uzyskał kwalifikacje zawodowe powodujące zaliczenie pracownika do grupy zawodowej o wyższym współczynniku pracy określonym w załączniku do ustawy.

Link do projektu

Proponowana w nowelizacji zmiana dotyczy podwyższenia współczynnika pracy dla czterech z dziesięciu grup zawodowych. Poprawka ma na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy gwarantowanymi najniższymi wynagrodzeniami zasadniczymi pracowników należących do grupy stażystów, lekarzy i lekarzy dentystów bez specjalizacji oraz grupy pozostałych zawodów medycznych związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.