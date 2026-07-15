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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Umiarkowany stopień niepełnosprawności coraz częściej z odmową świadczenia z MOPS pomimo, że (sytuacja zdrowotna skarżącego jest zła, a nawet ulega systematycznemu pogorszeniu)

Umiarkowany stopień niepełnosprawności coraz częściej z odmową świadczenia z MOPS pomimo, że (sytuacja zdrowotna skarżącego jest zła, a nawet ulega systematycznemu pogorszeniu)

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15 lipca 2026, 22:54
[Data aktualizacji 15 lipca 2026, 22:54]
oprac. Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Umiarkowany stopień niepełnosprawności coraz częściej z odmową świadczenia z MOPS pomimo, że (sytuacja zdrowotna skarżącego jest zła, a nawet ulega systematycznemu pogorszeniu)
Umiarkowany stopień niepełnosprawności coraz częściej z odmową świadczenia z MOPS pomimo, że (sytuacja zdrowotna skarżącego jest zła, a nawet ulega systematycznemu pogorszeniu)
Shutterstock

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MOPS nie dał zasiłku osobie niepełnosprawnej bo wcześniej otrzymała ona zasiłek stały 1000 zł, zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (200 zł), specjalne zasiłki celowe: na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych (100 zł), na pokrycie części kosztów energii elektrycznej (150 zł) i na leki i leczenie (150 zł). Umiarkowany stopień niepełnosprawności i ograniczenia wynikające z chodzenia o kulach nie dają prawa do kolejnych roszczeń do MOPS o zasiłki.

Osoba niepełnosprawna porusza się o kulach i od 20 lat żyje dzięki świadczeniom z MOPS. Tym razem nie udało się jej otrzymać kolejnego zasiłku.

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Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym obawiają się, że coraz częściej będą widziały adresowaną do nich formułkę w decyzjach MOPS i wyrokach WSA i NSA:

"(...) okoliczność, że sytuacja zdrowotna skarżącego jest zła, a nawet ulega systematycznemu pogorszeniu, podobnie jak to, że skarżącemu dotychczas przyznawano regularnie świadczenia w postaci zasiłków celowych czy specjalnych zasiłków celowych, nie oznacza obowiązku dalszego uwzględniania wszelkich wniosków skarżącego."

Taką formułę sąd zastosował wobec osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym. Był to wyrok WSA w Olsztynie z 17 kwietnia 2024 r. (sygn. akt II SA/Ol 20/25). Orzeczenie nieprawomocne. Link do wyroku. Sędziowie: Bogusław Jażdżyk /przewodniczący/, Grzegorz Klimek, Tadeusz Lipiński /sprawozdawca/

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MOPS odmówił niepełnosprawnemu (stopień umiarkowany) wsparcia w formie specjalnego zasiłku celowego

Bo przysługuje osobie o dochodzie przekraczającym kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, ale jedynie w sytuacji na tyle odbiegającej od sytuacji innych osób znajdujących się w trudnym położeniu, że uzasadnia przyznanie pomocy z uwagi na nadzwyczajność zdarzenia. W ocenie MOPS schorzenia, z jakimi się on zmaga, i niepełnosprawność nie są zdarzeniami nagłymi i niespodziewanymi, które wskazywałyby na szczególnie uzasadniony przypadek. Choroby skarżącego są długotrwałymi dolegliwościami, na które leczy się on od wielu lat. I dlatego nie ma on prawa do zasiłku.

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Kim jest osoba, której odmówiono kolejnych świadczeń z MOPS

Osoba niepełnosprawna jest samotna. Ma siostry, które mieszkają w sąsiednich lokalach i w miarę możliwości udzielają mu wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nie są jednak w stanie wspierać brata finansowo, gdyż też korzystają ze wsparcia z pomocy społecznej. Skarżący jest niepełnosprawny, a przyczyną niepełnosprawności jest schorzenie narządu ruchu. Ma problemy w poruszaniu się, chodzi przy pomocy kul. Leczy się z powodu zakrzepicy żył, rany na nogach wymagają stałego stosowania maści i środków opatrunkowych.

Jakie świadczenia z MOPS miała osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym

W lipcu 2024 r., to jest w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, skarżący poza zasiłkiem stałym w kwocie 1.000 zł, otrzymał zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności (200 zł), specjalne zasiłki celowe: na częściowe pokrycie opłat mieszkaniowych (100 zł), na pokrycie części kosztów energii elektrycznej (150 zł) i na leki i leczenie (150 zł).

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To były przykłady świadczeń z MOPS, który zastopował kolejne świadczenia:

Przykład

MOPS decyzją z 10 lipca 2024 r. przyznał skarżącemu 150 zł w formie specjalnego zasiłku celowego bezzwrotnego na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia, a decyzją z 6 września 2024 r. przyznał zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności z programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu'’ w wysokości po 200 zł na wrzesień i październik 2024 r.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności coraz częściej z odmową świadczenia z MOPS choć (sytuacja zdrowotna skarżącego jest zła, a nawet ulega systematycznemu pogorszeniu)

Sąd orzekł:

Ważne

Z uwagi na powyższe, okoliczność, że sytuacja zdrowotna skarżącego jest zła, a nawet ulega systematycznemu pogorszeniu, podobnie jak to, że skarżącemu dotychczas przyznawano regularnie świadczenia w postaci zasiłków celowych czy specjalnych zasiłków celowych, nie oznacza obowiązku dalszego uwzględniania wszelkich wniosków skarżącego.

Uzasadniając swoje stanowisko sąd stwierdził:

Organ pomocy społecznej musi ustalać hierarchię potrzeb i przyznawać specjalne zasiłki celowe tylko w sytuacjach naprawdę wyjątkowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że organ nie może zabezpieczyć wszystkich potrzeb osób ubiegających się o pomoc, jak również udzielać świadczeń w oczekiwanej przez te osoby wysokości. Rację mają organy obu instancji, wskazując, że przedmiotowe świadczenie stanowi tylko "pomoc", która może zostać udzielona wnioskodawcy, a nie jego stałe źródło utrzymania czy dodatkowego dofinansowania, a wnioskodawca ma obowiązek podejmować starania we własnym zakresie, aby funkcjonować bez stałego oparcia w państwie.

Źródło: INFOR
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