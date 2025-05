Konklawe 2025 zakończone. Mamy papieża [BIAŁY DYM]

rozwiń >

Konklawe 2025 - o godzinie 17:00 może pojawić się biały dym

REKLAMA

Kardynałowie uczestniczący w konklawe w czwartek po południu wrócili do Kaplicy Sykstyńskiej, by przystąpić do czwartego głosowania nad wyborem papieża. Przewidziane są dwa głosowania i jeden dym z komina na dachu kaplicy. Bez rezultatu zakończyło się głosowanie w środę wieczorem oraz dwa następne w czwartek przed południem. Trzy razy z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej wydobył się dotychczas czarny dym.

REKLAMA

Na Placu Świętego Piotra w oczekiwaniu na decyzję odciętych od świata kardynałów elektorów gromadzą się tysiące rzymian, wiernych i turystów z całego świata. Z każdym głosowaniem rośnie wśród nich nadzieja na biały dym obwieszczający wybór papieża.

Jeżeli nastąpi on w pierwszym popołudniowym głosowaniu, dym pojawi się po godz. 17:00. W przeciwnym razie dymu - białego albo czarnego - należy oczekiwać około godz. 19, czyli po drugim głosowaniu. W konklawe udział bierze 133 elektorów z 71 krajów. Około 80 procent z nich to nominaci papieża Franciszka.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

Konklawe na żywo - relacja z Watykanu

Relacja z Watykanu na żywo:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konklawe 2025 - 8 maja czarny dym

133 kardynałów jest już po drugim głosowaniu ogólnym i pierwszym 8 maja. Skoro o 10:30 nie pojawił się biały dym oznacza to, że nie wybrano nowego papieża. Zapewne trwa teraz drugie głosowanie czwartkowe.

O 11:52 pojawił się czarny dym. Nie wybrano papieża. Kardynałowie przejdą teraz na przerwę obiadową.

Konklawe 8 maja 2025 r. - o której dym?

Na czwartek 8 maja 2025 r. przewidziano kolejne 4 głosowania na nowego papieża. Gdyby pierwsze głosowanie przyniosło wybór nowego papieża białego dymu na Kaplicy Sykstyńskiej należałoby się spodziewać około 10:30. Jeśli drugie głosowanie zakończy się wyborem następcy papieża Franciszka, biały dym ukaże się około godz. 12:30. Następnie przewidziana jest przerwa na obiad. Po trzecim głosowaniu dym pojawi się około godz. 17:30 i po czwartym o 19:30.

Konklawe kandydaci - faworyci

Do kandydatów na nowego papieża, którzy są faworytami zalicza się:

kardynał Pietro Parolin (sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej), kardynał Francis Prevost (USA) kardynał Jean-Marc Aveline (Francja) kardynał Pierbattista Pizzaballa (Włochy) kardynał Matteo Zuppi (Włochy) kardynał Angel Fernandez Artime (Hiszpania).

Czarny dym w Watykanie - nie ma nowego papieża

Kardynałowie zebrani na konklawe nie wybrali papieża w pierwszym głosowaniu. Z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej w środę o godz. 21 zaczął wydobywać się czarny dym. W konklawe bierze udział rekordowa liczba 133 kardynałów elektorów.

Pierwsze głosowanie ma zawsze charakter sondażowy i jest testem, który może pokazać, kto ma szansę otrzymać najwięcej głosów. Do wyboru potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów; to liczba 89. Na placu Świętego Piotra w oczekiwaniu na rezultat pierwszego głosowania zgromadziło się około 45 tysięcy osób. Oczekiwanie trwało ponad trzy godziny ze względu na wysoką liczbę elektorów; największą w historii. (PAP)

Konklawe 2025 - procesja kardynałów do Kaplicy Sykstyńskiej

REKLAMA

W Pałacu Apostolskim rozpoczęła się w środę po południu uroczysta procesja 133 kardynałów elektorów do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie odbędzie się konklawe. Po wejściu do kaplicy kardynałowie składają przysięgę na dochowanie tajemnicy wyboru papieża. Po krótkiej modlitwie kardynałowie wyruszyli w procesji z Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego; wszyscy w stroju nazywanym chórowym. Składa się z czerwonej sutanny z czerwonym mucetem, czyli pelerynką, czerwonego pasa z jedwabnymi frędzlami, czerwonej piuski i biretu. Procesji do Kaplicy Sykstyńskiej towarzyszy pieśń Veni Creator, w której jest wezwanie pomocy Ducha Świętego.

Kolejnym podniosłym wydarzeniem jest wspólne odczytanie przez wszystkich elektorów tekstu przysięgi: "My, wszyscy i poszczególni kardynałowie elektorzy, obecni przy tym wyborze papieża przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy zachować wiernie i skrupulatnie wszystkie przepisy zawarte w konstytucji apostolskiej papieża Jana Pawła II +Universi Dominici gregis+, ogłoszonej 22 lutego 1996 r. Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany Biskupem Rzymskim dołoży starań, by wiernie wypełniać munus Petrinum Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewniania i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej".

"Przede wszystkim przyrzekamy i przysięgamy zachować z największą wiernością i wobec wszystkich, tak duchownych, jak świeckich, tajemnicę związaną z tym wszystkim, co w jakikolwiek sposób odnosi się do wyboru Biskupa Rzymskiego i z tym, co odbywa się w miejscu wyboru i dotyczy bezpośrednio lub pośrednio liczenia głosów; nie naruszać w żaden sposób tej tajemnicy tak w czasie wyboru, jak i po wyborze nowego papieża, chyba że zostanie do tego udzielone wyraźne upoważnienie przez samego przyszłego papieża; nie dawać żadnego poparcia ani nie sprzyjać jakiemukolwiek oddziaływaniu, sprzeciwianiu lub jakiejkolwiek innej formie interwencji, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub jakakolwiek grupa osób czy jednostki chciałyby ingerować w wybór Biskupa Rzymskiego" - głosi tekst przysięgi.

Następnie elektorzy podchodzą po kolei do otwartej księgi Ewangelii i przyrzekają: "Przyrzekam, zobowiązuję się i przysięgam". Kładąc rękę na księdze mówią: "Tak mi dopomóż, Panie Boże i te Święte Ewangelie, których moją ręką dotykam". Gdy przysięgę złoży ostatni z elektorów, mistrz papieskich ceremonii liturgicznych arcybiskup Diego Ravelli wyda polecenie "extra omnes" (wszyscy na zewnątrz). Wtedy wszyscy, którzy nie biorą udziału w konklawe będą musieli opuścić Kaplicę Sykstyńską.

Elektorzy wysłuchają rozważań byłego papieskiego kaznodziei, sędziwego kardynała Raniero Cantalamessy, który pozostanie w kaplicy; potem wraz z ceremoniarzem opuści ją. Od tego momentu nie będzie żadnego kontaktu między kardynałami w zamkniętej kaplicy a światem zewnętrznym. Elektorzy przystąpią do jedynego w środę głosowania. Do wyboru papieża potrzeba większości dwóch trzecich, czyli 89 głosów.

Rezultat pierwszego głosowania ogłoszony dymem z komina na dachu kaplicy oczekiwany jest około godziny 19-19.30. Według przewidywań będzie to dym czarny, oznaczający brak wyboru. Jego dokonanie obwieszczane jest natomiast białym dymem.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)

Dziś pierwsze głosowanie na nowego papieża

W bazylice Świętego Piotra rozpoczęła się w środę rano msza Pro eligendo papa, czyli w intencji wyboru papieża. Przewodniczy jej dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Msza celebrowana przez wszystkich kardynałów elektorów to najważniejsze wydarzenie poprzedzające inaugurację konklawe w środę po południu. Będzie ono najliczniejsze w historii - wyboru papieża dokona rekordowa liczba 133 kardynałów z 71 krajów.

Według doniesień mediów na kilka godzin przed inauguracją konklawe wśród kardynałów nie ma jeszcze porozumienia w sprawie kandydata na następcę papieża Franciszka, zmarłego 21 kwietnia. Pierwsze głosowanie elektorów odbędzie się późnym popołudniem.(PAP)

Konklawe 2025 - kiedy?

Już dziś, w środę 7 maja 2025 r., rozpoczyna się oczekiwane z wielkim zainteresowaniem konklawe, które wybierze następcę papieża Franciszka. To trzecie konklawe w ciągu ponad 20 lat. Poprzednie odbyły się w 2005 roku po śmierci Jana Pawła II i w 2013 roku po rezygnacji Benedykta XVI. W obecnym udział weźmie rekordowa liczba 133 elektorów. Pracom konklawe będzie przewodniczyć dotychczasowy sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin jako najstarszy pod względem nominacji kardynał-biskup uprawniony do udziału w wyborze papieża. Biskupa Rzymu wybiorą pochodzący z 71 krajów kardynałowie, którzy nie ukończyli 80 lat. Około 80 proc. z nich to nominaci papieża Franciszka.

Wybór duchowego zwierzchnika 1,4 miliarda katolików to jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń we współczesnym świecie. Z Watykanu relacjonuje je kilka tysięcy specjalnych wysłanników. Poza aspektem duchowym ciekawość budzi sceneria miejsca wyboru, czyli Kaplica Sykstyńska, a także przywołujący wielowiekową tradycję rytuał: od uroczystej procesji w Watykanie po sugestywny obrzęd zamknięcia drzwi, za którymi pozostają odcięci od świata elektorzy. Jedyny w swoim rodzaju jest też sposób, w jaki będą komunikować się ze światem zewnętrznym: przy pomocy dymu, unoszącego się z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej.

Ile trwa konklawe? Kiedy koniec konklawe 2025?

Emocje wywołuje również bezwzględny wymóg dochowania sekretu przez elektorów i nieprzewidywalność konklawe, w tym fakt, że nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy. W ciągu minionych ponad 100 lat żadne konklawe nie trwało dłużej niż pięć dni. Ostatecznie to, kto pojawia się na balkonie bazyliki Świętego Piotra jako nowy papież, jest najczęściej zaskoczeniem.

Konklawe, choć organizowane zgodnie z widowiskowym, starym rytuałem, odbywa się też przy wykorzystaniu najnowszej technologii. Wkracza ona do kaplicy z freskami Michała Anioła i sąsiednich pomieszczeń w chwili, gdy przeprowadzana jest skrupulatna kontrola po to, by sprawdzić, czy nie ma tam żadnych urządzeń podsłuchowych, aparatów rejestrujących dźwięk i obraz. Wokół kaplicy działać będą wojskowe zagłuszarki, blokujące funkcjonowanie wszelkiego takiego sprzętu.

Kamery towarzyszą inauguracji wyboru papieża, czyli procesji i obrzędowi złożenia przez elektorów przysięgi na dochowanie tajemnicy. Transmisja kończy się wraz z zamknięciem drzwi Kaplicy Sykstyńskiej na klucz (łac. cum clavis). Termin ten stosowany jest od końca XIII wieku. To wtedy również papież Grzegorz X zdecydował, że prawo wyboru papieża mają jedynie kardynałowie.

Procedura wyboru papieża krok po kroku

Pierwsze konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej odbyło się w 1492 roku. W jego szóstym dniu wybrany został papież Aleksander VI. W chwili rozpoczęcia czynności związanych z wyborem wszyscy elektorzy muszą zamieszkać w Domu Świętej Marty. W tym roku ze względu na ich rekordową liczbę dodatkowe pokoje wygospodarowano także w sąsiednim budynku, połączonym łącznikiem. Zgodnie z przepisami Konstytucji Apostolskiej "Universi dominici gregis" Jana Pawła II z 1996 roku pomieszczenia Domu Świętej Marty, a także w sposób szczególny Kaplica Sykstyńska i miejsca odbywających się celebracji liturgicznych, muszą być niedostępne dla osób nieupoważnionych.

Cały obszar Państwa Watykańskiego oraz działalność wszystkich znajdujących się tam urzędów ma być tak zarządzana, aby zagwarantować tajność i swobodny przebieg konklawe. Kardynałowie mają zakaz prowadzenia wszelkiej korespondencji i kontaktów telefonicznych oraz innych, czyli internetowych z osobami z zewnątrz. Wyjątek stanowią sytuacje losowe i pilna konieczność, która zostaje uznana przez specjalne grono kardynałów na czele z kamerlingiem, zarządzającym Kościołem w czasie wakatu. Na terenie Watykanu zostanie wyłączony sygnał telefonii komórkowej.

Konklawe 2025 - o której godzinie się zaczyna?

O godz. 10 w środę kardynałowie zgromadzą się w bazylice Świętego Piotra na mszy Pro eligendo Papa, czyli w intencji wyboru papieża. Przewodniczyć jej będzie 91-letni dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Następnie o godz. 16.30 rozpocznie się ceremonia wejścia na konklawe. Elektorzy wraz z osobami uczestniczącymi w pierwszej części inauguracji przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej w procesji, której towarzyszyć będzie pieśń "Veni Creator", wzywająca pomocy Ducha Świętego.

Elektorzy złożą przysięgę, przyrzekając dochować tajemnicy wyboru i skrupulatnie przestrzegać wszystkich przepisów. Są w niej też następujące słowa:

"Równocześnie przyrzekamy, zobowiązujemy się i przysięgamy, że jeśli ktokolwiek z nas, z Boskiego postanowienia, zostanie wybrany na Biskupa Rzymskiego, dołoży starań, by wiernie wypełniać posługę Pasterza Kościoła powszechnego i nie ustanie w wysiłku zapewnienia i bronienia wytrwale praw duchowych i doczesnych oraz wolności Stolicy Świętej".

Jest również w przysiędze zobowiązanie, "aby nie dawać żadnego poparcia ani nie sprzyjać jakiemukolwiek oddziaływaniu, sprzeciwianiu lub jakiejkolwiek innej formie interwencji, przez które władze świeckie jakiegokolwiek porządku i stopnia lub jakakolwiek grupa osób czy jednostki chciałyby ingerować w wybór Biskupa Rzymskiego". Potem każdy kardynał złoży przysięgę, kładąc dłoń na Ewangelii. Gdy uczynią to wszyscy kardynałowie, Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych arcybiskup Diego Ravelli wyda polecenie "extra omnes", sygnalizujące, że w Kaplicy Sykstyńskiej pozostają jedynie elektorzy, a inne osoby muszą ją opuścić. Miejsce wyboru papieża zostaje wtedy zamknięte.

W Kaplicy zostanie jeszcze mistrz ceremonii i wcześniej wybrany duchowny, który wygłosi rozważanie na temat czekającego elektorów zadania oraz konieczności działania dla dobra Kościoła powszechnego. Będzie nim były kaznodzieja Domu Papieskiego, 90-letni kardynał Raniero Cantalamessa, którego kazań słuchali Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Po wygłoszeniu rozważań włoski kardynał opuści kaplicę z mistrzem ceremonii. Gdy większość kardynałów oceni wtedy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć czynność wyboru, może się ona rozpocząć. Pierwszego dnia, w środę późnym popołudniem, odbędzie się tylko jedno głosowanie. Do wyboru potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów; przy 133 elektorach jest to liczba 89.

Kardynałowie pozostają w zamknięciu aż do czasu wyboru papieża, z przerwami na posiłki i nocleg w Domu Świętej Marty. W czasie konklawe elektorzy nie mogą oglądać telewizji, słuchać radia, czytać gazet, korzystać z mediów internetowych. Mogą poruszać się po Watykanie i spacerować po specjalnie zabezpieczonej części Ogrodów Watykańskich, ale nie mogą komunikować się w żaden sposób z osobami niezwiązanymi z wyborem papieża.

Karta do głosowania na papieża

Kardynał kamerling wraz z trzema kardynałami asystentami czuwa przez cały czas, aby w żaden sposób nie został naruszony sekret wszystkiego, co odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej. Karty do głosowania mają być prostokątne. Na górze wydrukowane są słowa: "Eligo in Summum Pontificem" (wybieram na papieża). W dolnej połowie znajdzie się miejsce na wpisanie nazwiska elekta. Konstytucja Apostolska zaleca, by wpisywać je charakterem pisma możliwie nierozpoznawalnym, a kartę przed włożeniem do urny złożyć.

Pierwsze głosowanie na papieża 8 maja 2025 r. - dym z Kaplicy Sykstyńskiej

Począwszy od czwartku będą odbywać się dwa głosowania dziennie, rano i po południu. Po głosowaniu, które nie przynosi rozstrzygnięcia, karty są palone. Piece są dwa: starszy, do palenia kart, i nowoczesny, do którego dodaje się substancje chemiczne, aby zabarwić dym unoszący się z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej. Czarny dym oznacza brak wyboru.

Biały dym - papież wybrany

Gdy wybór zostanie dokonany, inne związki chemiczne dołożone do piecyka zabarwią dym na biało i w ten sposób tłumy zebrane na placu Świętego Piotra dowiedzą się, że jest nowy papież. Białemu dymowi będzie towarzyszyć bicie w dzwony, aby rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące koloru dymu i zapobiec nieporozumieniom.

Habemus papam

Po pewnym czasie od ukazania się białego dymu kardynał protodiakon pojawi się na balkonie bazyliki watykańskiej i oznajmi światu:"Annuntio vobis gaudium magnum – habemus papam" (ogłaszam wam wielką radość – mamy papieża) i ogłosi jego imię. Następnie nowy papież pokaże się na balkonie i po raz pierwszy pozdrowi wiernych. Obecnie często wyrażane są opinie, że rozpoczynające się w środę konklawe, podobnie jak poprzednie, nie powinno być długie, co oznacza, że potrwa kilka dni.

Polscy kardynałowie na konklawe 2025. Kto z Polski wybierze nowego papieża?

Kardynałowie elektorzy reprezentują 71 krajów. Spośród 133 uczestników konklawe 52 pochodzi z Europy, 16 z Ameryki Północnej, czterech z Ameryki Środkowej, 17 z Ameryki Południowej, 23 z Azji, 17 z Afryki i czterech z Oceanii. Z Polski będzie czterech kardynałów:

Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś.

Po raz pierwszy w historii udział w wyborze papieża wezmą kardynałowie z następujących 12 krajów: Haiti, Wysp Zielonego Przylądka, Republiki Środkowoafrykańskiej, Sudanu Południowego, Papui-Nowej Gwinei, Malezji, Timoru Wschodniego, Singapuru, Paragwaju, Szwecji, Luksemburga i Serbii.

Najmłodszym elektorem jest 45-letni greckokatolicki kardynał z Ukrainy Mykoła Byczok, pełniący posługę w Australii, a najstarszym - 79-letni Hiszpan Carlos Osoro Sierra. 79 lat ma również kardynał Stanisław Ryłko.

Weteranami wyboru papieża będą purpuraci mianowani przez Jana Pawła II, wśród nich Philippe Barbarin z Francji, Josip Bozanić z Chorwacji i Peter Turkson z Ghany. 22 kardynałów to nominaci Benedykta XVI, w tym Stanisław Ryłko i Kazimierz Nycz.

Z Watykanu Sylwia Wysocka (PAP)