Sz. Hołownia: Renta socjalna będzie 4300 zł. Rząd skieruje do Sejmu własną ustawę? Świadczenie wspierające po 9460 zł?

Osoby niepełnosprawne żądają przyspieszenia prac nad zrównaniem wysokości renty socjalnej z pensją minimalną (od 1 lipca 2024 r. 4300 zł). Marszałek Sejmu potwierdził, że to rozwiązanie zaproponowane przez projekt obywatelski, wejdzie w życie. Jest jednak możliwe, że do Sejmu trafi osobny projekt. Tym razem rządowy.

Stawiamy pytanie, czy projekt rządowy rozwiąże problem powiązania renty socjalnej z wysokością świadczenia wspierającego. Świadczenie wspierające w największej wartości (dla najbardziej poszkodowanych niepełnosprawnych) wynosi 220% renty socjalnej. Przy 4300 zł mamy 8600 zł świadczenia wspierającego.

REKLAMA

Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku ustalenia poziomu potrzeby wsparcia między 70 a 74 punktów) aż do 220% renty socjalnej (ustalenie poziomu potrzeby wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów). Jest tu zapisany w przepisach mechanizm automatycznej, corocznej waloryzacji świadczenia wspierającego.

Sz. Hołownia potwierdza. Renta socjalna będzie 4300 zł

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił w czwartek w Sejmie, że obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, zakładający zwiększenie tej renty do wysokości minimalnego wynagrodzenia, powinien być procedowany jak najszybciej. "Jesteśmy to winni osobom z niepełnosprawnościami" - mówił.

Hołownia został zapytany w czwartek w Sejmie o obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, który zakłada zwiększenie tej renty do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

"Bardzo bym chciał, żeby ta ustawa stała się faktem, bo wszyscy, łącznie z premierem i łącznie z przedstawicielami wszystkich sił politycznych, o tym w sposób wyraźny i jasny mówili" - stwierdził.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zastrzegł, że w tej chwili nie ma przedłożenia rządowego w tej sprawie. "Rozmawiałem z wiceministrem rodziny (pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych - PAP) Łukaszem Krasoniem, że to przedłożenie też jest przygotowywane, które ma być przepracowywane razem z tym projektem obywatelskim w komisji. Jeżeli rząd nam to przyśle, to ja oczywiście natychmiast skieruję do komisji. W tej chwili to komisja jest gospodarzem tego projektu" - mówił.

REKLAMA

Zdaniem Hołowni, ustawa ta powinna być procedowana jak najszybciej. "Jesteśmy to winni osobom z niepełnosprawnościami. Zawsze mogą tu przyjść, zawsze możemy rozmawiać o tym, co jeszcze można zrobić, żeby ten proces był szybszy. Natomiast ja jestem tylko gospodarzem pracy nad ustawami, a nie dysponentem większości parlamentarnej czy prac rządu" - zastrzegł.

Zaznaczył, że rząd "słyszy ten protest i wie, że ten protest ma miejsce". "Mam nadzieję, że do jakichś drastycznych form wyrażania niezadowolenia nie dojdzie, to na pewno nikomu nie będzie służyło" - ocenił Hołownia.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej przewiduje zwiększenie renty z 1780,96 zł brutto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia jest to 4242 zł brutto). We wtorek, na trwającej ponad trzy godziny Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, przeprowadzono debatę z udziałem osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.