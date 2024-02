Na początek było żądanie 4300 zł renty socjalnej. Teraz do 4300 zł mają dobić stypendia, a potem przeskoczyć do 6600 zł brutto

W Sejmie trwają prace nad podniesieniem renty socjalnej do 4300 zł (pensja minimalna od 1 lipca 2024 r.) Pojawiają się kolejne roszczenia z limitem 4300 zł. Tym razem doktoranci na Uniwersytecie Warszawskim chcą mieć takie stypendia - na początek 4300 zł, a potem 6600 zł.

Inicjatywa Doktorancka opublikowała w internecie petycję (link na końcu artykułu)

O rencie socjalnej 4300 zł w Sejmie w poniższym artykule:

4300,00 zł brutto przed oceną śródokresową i 6600,00 zł brutto po ocenie śródokresowej

“Postulujemy zwiększenie stypendium doktoranckiego dla wszystkich osób kształcących się w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego do wysokości 4300,00 zł brutto przed oceną śródokresową i 6600,00 zł brutto po ocenie śródokresowej.

Ich stypendium wynosi 2667,70 zł brutto przed oceną śródokresową (przez pierwsze dwa lata kształcenia) oraz 4109,70 zł brutto po ocenie śródokresowej.

"W ten sposób stypendium przed oceną śródokresową osiągnie wysokość płacy minimalnej (stan na lipiec 2024) i zabezpieczy podstawowe potrzeby finansowe osób doktoranckich; stypendium po ocenie śródokresowej zostanie zaś zwiększone proporcjonalnie do podwyżki stypendium przed oceną” – czytamy w petycji.

Doktoranci domagają się:

1) podniesienia stypendiów do wysokości pensji minimalnej,

2) przedłużenia finansowania ich pracy oraz

3) zwiększenia dostępu do zasobów mieszkaniowych UW.

Doktoranci UW walczą o podwyżki. I złożyli w tej sprawie petycję. Obecnie doktoranci na UW zarabiają znacznie poniżej poziomu minimalnej krajowej. Minimalne wynagrodzenie krajowe wynosi 4242 zł brutto (4300 zł od 1 lipca 2024 r.).

Trzy postulaty - podwyżki stypendiów, fundusz na doktorat,

W petycji znalazły się trzy postulaty, których spełnienie zdaniem przedstawicieli Inicjatywy Doktoranckiej wpłynęłoby pozytywnie zarówno na warunki życia doktorantów i doktorantek, jak i na możliwości rozwoju nauki w Polsce. Postulaty te to: zwiększenie wysokości stypendiów doktoranckich, utworzenie funduszu stypendialnego na ukończenie rozprawy doktorskiej oraz poprawa sytuacji mieszkaniowej doktorantów.

Doktorantom zależy na tym, by traktować ich jak pracowników i adekwatnie do tego wynagradzać. Do ich obowiązków należy prowadzenie badań i postępy w pracach nad rozprawami, publikowanie tekstów w czasopismach naukowych, wyjazdy na konferencje, składanie wniosków grantowych, udział w projektach badawczych oraz – niekiedy – wykonywanie zadań asystenckich. Ponadto, doktoranci zajmują się dydaktyką, prowadzeniem zajęć ze studentami. W związku z tym domagają się oni stypendium w wysokości przynajmniej płacy minimalnej.

"Postulujemy zwiększenie stypendium doktoranckiego dla wszystkich osób kształcących się w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego do wysokości 4300,00 zł brutto przed oceną śródokresową i 6600,00 zł brutto po ocenie śródokresowej.

Podwyżki dla nauczycieli akademickich a stypendium doktoranckie

Nauczyciele akademiccy mogą spodziewać się podwyżek, które mają wynosić 30 proc. minimalnej pensji profesorskiej.

Podwyżka ta wpłynie na wynagrodzenia nie tylko profesorów, ponieważ pensja profesorska stanowi punkt odniesienia dla obliczania wysokości pensji innych pracowników naukowych uczelni. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwiem wyższym i nauce, stypendium doktoranckie przed oceną śródokresową nie może być niższe niż 37 proc. podstawowej pensji profesorskiej, po ocenie śródokresowej – 57 proc. Ocena śródokresowa odbywa się po dwóch latach kształcenia w szkole doktorskiej. W jej trakcie sprawdzane są postępy doktoranta w przygotowywaniu jego rozprawy doktorskiej. Doktoranci na Uniwersytecie Warszawskim otrzymują najniższe dopuszczalne przez ustawę stypendium.

Oznacza to, że doktoranci, którzy obecnie przed oceną śródokresową zarabiają 2667,70 zł brutto, po podwyżce zapowiedzianej przez ministra, otrzymywać będą ok. 3468 zł brutto. To wciąż ok. 850 zł brutto mniej, niż pensja minimalna, która od lipca 2024 r. wynosić będzie 4300 zł brutto.

Co to jest Inicjatywa Doktorancka

14 stycznia 2024 r. Inicjatywa Doktorancka opublikowała w internecie petycję zaadresowaną do prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Pół miesiąca później petycja została oficjalnie przekazana rektorowi. Inicjatywa Doktorancka jest organizacją, która działa w ramach komisji zakładowej związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza na UW. Petycja ta jest, jak piszą doktoranci, “listem otwartym z postulatem poprawy warunków finansowych i socjalnych osób doktoranckich naszej uczelni”.

Czym są szkoły doktorskie?

17 kwietnia 2019 roku rektor UW powołał cztery szkoły doktorskie: Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych, Szkołę Doktorską Nauk Społecznych, Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinową Szkołę Doktorską. W 2019 r. szkoły doktorskie zastąpiły dotychczas istniejące studia doktoranckie. Zgodnie z założeniem reformy, szkoły doktorskie miały przyjmować mniej kandydatów, niż wcześniej istniejące studia III stopnia, lecz gwarantować im stypendium pozwalające na prowadzenie badań bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej.

Głównym celem kształcenia jest napisanie rozprawy doktorskiej. Doktorant jednocześnie realizuje program kształcenia opracowany w danej szkole. W ramach swoich obowiązków prowadzi również zajęcia dla studentów, a także prowadzi badania naukowe, których rezultaty publikuje w czasopismach naukowych oraz opisuje w swojej rozprawie doktorskiej.