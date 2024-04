Podwyżki z PFRON o 20%? 600 zł, 1620 zł i 2870 zł (miesięcznie) dopłat do zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Stawiamy w tytule pytajniki bo na razie jest mowa o uchwale Rady Dialogu Społecznego wzywającej rząd do takich podwyżek. O podwyżkę walczą pracodawcy za pośrednictwem RDS.

Rada Dialogu Społecznego za pośrednictwem uchwały zabiega o podwyżki dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Podwyżki wyniosą 20% (o ile rząd powie "tak").

PFRON: Dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - jak jest teraz?

Od okresu sprawozdawczego styczeń 2023 r. obowiązują wyższe kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Nowe kwoty wynoszą:

2 400 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,

– na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności, 1 350 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

– na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 500 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Jeżeli dofinansowanie dotyczy pracownika ze schorzeniem szczególnym², to powyższe kwoty zwiększa się o:

1 200 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3600 zł ),

), 900 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2250 zł ),

), 600 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1100 zł).

Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie może otrzymać pracodawca na pracownika zatrudnionego na cały etat. Jeśli pracownik jest zatrudniony na część etatu, to kwota powinna być odpowiednio pomniejszona. Ostateczna kwota przysługującego wsparcia uzależniona jest, jak dotychczas, także od wartości:

kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego oraz

pomocy z innych źródeł otrzymanej do tych kosztów płacy.

źródło: PFRON

Jaka ma być podwyżka dofinansowań do zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Podwyżka dofinansowań na podstawie wskaźnika wzrostu najniższej pensji spowoduje, że dopłata do wynagrodzenia osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności wzrośnie z 500 zł do 600 zł miesięcznie, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 1350 zł do 1620 zł, a dla osób mających znaczny poziom dysfunkcji zdrowotnej z 2400 zł do 2870 zł.