W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne przekroczy 3000 zł. To dzięki premierowi D. Tuskowi

Dobra wiadomość dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej nadawcą jest premier Donald Tusk, który zaproponował podwyżkę pensji minimalnej w 2025 r. do kwoty aż 4626 zł. To wzrost o 7,6% do pensji minimalnej 4300 zł brutto obowiązującej od 1 lipca 2024 r. Ale opiekunów osób niepełnosprawnych nie interesuje 1 lipca 2024 r., ale podwyżka o 9,05% licząc od pensji minimalnej 4242 zł brutto na 1 stycznia 2024 r.

Dziś (w 2024 r.) świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2988 zł. Po waloryzacji w 2025 r. podwyżka da nam poziom aż 3259 zł (po zaokrągleniu w górę). To wzrost o 271 zł. Co prawda w 2024 r. był wzrost aż o 530 zł (w 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 2458 zł). Nim zaczniemy narzekać ("Co to za podwyżka o 270 zł wobec 530 zł. Kiedyś to były czasy."), uwzględnijmy, że budżetówka dostanie tylko 4,1% podwyżki (z wyjątkiem być może nauczycieli, którzy chcą 15%). A opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają 9,05%! Przecież niektórzy pracownicy samorządowi wciąż mają pensje poniżej minimalnej i ratują ich samorządy dopłatami (o pechu pracowników samorządowych poniżej).

REKLAMA

Niestety nie mamy dobrych wieści dla świadczeń rodzinnych - prawdopodobnie nie zostaną podwyższone na 2025 r. o czym więcej tu:

Jeżeli się potwierdzą złe wieści co do braku waloryzacji tych świadczeń, to także jest to decyzja premiera.

Jak to obliczamy - świadczenie pielęgnacyjne przekracza 3000 zł w 2025 r.

Krok 1 Pensja minimalna z 1 stycznia 2024 r. - 4242 zł brutto

Krok 2 Pensja minimalna na 1 stycznia 2025 r. - 4626 zł brutto

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Krok 3 - O ile wzrosła pensja minimalna 4242? Wzrosła o + 9,05% = 4626 zł

Krok 4 - 2988 zł (świadczenie pielęgnacyjne 2024 r.) +9,05%= 3258,4 zł.

Krok 5 - Zaokrąglamy 3258,4 zł w górę do 3259 zł

I mamy świadczenie pielęgnacyjne dla 2025 r.

WAŻNE! Nie bierzemy pod uwagę pensji minimalnej 4300 zł brutto z 1 lipca 2024 r. Wtedy potrzebne byłoby 7,6%, aby osiągnąć poziom pensji minimalnej zaproponowanej przez premiera na 2025 r.

Podstawa prawna dla podwyżki o 9,05% świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 r.

Zasada 1. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Zasada 2. Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem tym jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedniego.

Zasada 3 Obliczoną wysokość świadczenia zaokrągla się następnie do pełnych złotych w górę.

Oficjalnie kwotę świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. poznamy do 15 listopada 2024 r. - do tej daty podwyższona kwota podlega upublicznieniu w „Monitorze Polskim”.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 323); Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U z 2023 r., poz. 1429); Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” (Dz. U. z 2024 r., poz. 858); Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 (M. P. z 2023 r., poz. 1224).

Polecamy nasze artykuły o świadczeniu pielęgnacyjnym

Więcej o świadczeniu pielęgnacyjnym w 2024 r. i 2025 r. (mini-kompendium) w artykule: Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 i 2025 r. Najważniejsze zasady

W artykule znajdziecie odpowiedzi na pytania: Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2024 r.? Komu przysługuje po zmianach? Co z waloryzacją w 2025 r.? Oto przepisy, o których warto pamiętać! w podziale na "rozdzialiki":

Świadczenie pielęgnacyjne i świadczenie wspierające w 2024 r.

Zmiany 2024. Te dzieci już mogą korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne po śmierci podopiecznego

Świadczenie pielęgnacyjne a tzw. 1500 plus

Świadczenie pielęgnacyjne. Waloryzacja w 2025 r.

A tu pozostałe nasze artykuły o tej tematyce.