Świadczenie wspierające od 713 zł. Dla kogo, kiedy wniosek? Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające? Gdzie i jak można uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia? Czy zmieni się w 2025 roku?

Świadczenie wspierające obowiązuje już prawie od roku. O to świadczenie można wnioskować od 1 stycznia 2024 r. Przyznawane jest niezależnie od dochodów. Świadczenie to przyznawane jest osobom niepełnosprawnym w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

REKLAMA

Świadczenie wspierające: dla kogo, kiedy wniosek

Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Ważne jest, by przed złożeniem wniosku o to świadczenie, wystąpić najpierw o decyzję ustalającą poziom wsparcia. By ją otrzymać, należy wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć na trzy sposoby:

- bezpośrednio w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydającym decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia;

- za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności;

- drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno- usługowego Empatia.

Następnie, należy złożyć wniosek o świadczenie wspierające. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Wniosek ten można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą:

- platformy PUE ZUS,

- portalu Emp@tia,

- bankowości elektronicznej.

Świadczenie wspierające od 713 zł

Świadczenie wspierające powiązane jest z wysokością renty socjalnej. Do 28 lutego 2025 r. renta socjalna wynosi 1780,96 zł. Świadczenie to – w zależności od przyznanego poziomu potrzeby wsparcia – może wynosić od 40 proc. renty socjalnej, czyli od 713 zł do 220 proc. renty socjalnej, czyli do 3919 zł. Od 2024 r. o świadczenie wspierające mogą ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 87 do 100 pkt. Od 2025 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 78 do 86 pkt. Od 2026 r. o świadczenie wspierające będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 77 pkt.

Ważne Harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnością, na które ich opiekunowie 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali z organu gminy świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Takie osoby będą mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia wspierającego już w 2024 r., jeśli w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia uzyskały co najmniej 70 punktów.

Świadczenie wspierające 2025 r.

W związku z tym, że świadczenie wspierające powiązane jest z wysokością renty socjalnej, oznacza to, że świadczenie to zostanie zwiększone wraz z waloryzacją renty socjalnej 1 marca 2025 r. Obecnie nie jest jeszcze znany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. W połowie roku Rada Ministrów przyjęła propozycję szefowej MRPiPS, by wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. wynosił 106,78 proc. Wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie poziomu inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń za poprzedni rok. Zgodnie z najnowszą prognozą NBP, poziom inflacji wyniesie 3,7 proc. Oznacza to, że waloryzacja emerytur i rent może jedna wynieść mniej niż zakładano w połowie roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo