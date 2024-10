Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. jest atrakcyjne (3287 zł). Przegrał zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł) i zasiłek rodzinny (95 zł). I przegrywa bon senioralny (2150 zł)

Z uwagi na trudną sytuację budżetową (straty powodziowe zwiększyły trudności) tylko osoby mające świadczenia waloryzowane automatycznie (bez decyzji polityków) zyskają w 2025 r. Liderem korzyści jest świadczenie pielęgnacyjne, które zyskało na ogromnej podwyżce pensji minimalnej (10%!). Przegrani to zasiłek pielęgnacyjny (0 zł podwyżki), zasiłek rodzinny (0 zł podwyżki). Najnowszym przegranym jest chyba bon senioralny (2150 zł). To nowe świadczenie zawiera zapisy wykluczające jego otrzymanie, gdy opiekun emeryta ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne.

Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego wynikają z podwyżki pensji minimalnej. W 2025 r. pensja ta wzrasta o 10% do 4666 zł. Więc o taki sam poziom mamy podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego. A w kwotach? Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. wyniesie 3287 zł. To podwyżka o 10% w porównaniu do 2024 r. Zestawmy to z nauczycielami i policjantami, którzy liczyli na podwyżkę 15%, a otrzymają 5%.

Niestety podobna podwyżka nie będzie dotyczyła zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 zł. Dlaczego tak się dzieje wyjaśniamy na końcu artykułu. Ważne Świadczenie pielęgnacyjne wzrasta w 2025 r. o 299 zł (z kwoty 2988 zł) do kwoty 3287 zł.

Jak obliczyliśmy podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. Do obliczeń wykorzystamy dwa parametry: Parametr 1: pensja minimalna na 1 stycznia 2024 r. - 4242 zł Parametr 2: pensja minimalna na 1 stycznia 2024 r. - 4666 zł Krok 1. Obliczamy, o ile wzrosła pensja minimalna miedzy 1 stycznia 2024 r. a 1 stycznia 2025 r. Korzystamy ze wzoru: 4242 zł * X = 4666 zł X = 4666 zł / 4242 zł X = 1,0999528524281, czyli 9,99%. Ustaliśmy więc, że w 2025 r. podwyżka pensji minimalnej to aż 9,99%. I o taką samą wartość wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. Musimy też pamiętać o zaokrągleniach. Krok 2 Obliczenie wartości świadczenia pielęgnacyjnego na 2025 r. 2988 zł (świadczenie pielęgnacyjne 2024 r.) x 1,0999528524281 = 3286,659 zł Wynik 3286,659 zł zaokrąglamy do kwoty 3287 zł. Jest to o 10% więcej niż w 2024 r. Bon senioralny bez 500+ i świadczenia wspierającego

Nieatrakcyjnie wygląda w porównaniu do świadczenia pielęgnacyjnego bon senioralny - ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r. Dlaczego nieakrakcyjnie

1) świadczenie uzupełniające. Jest to tzw. 500 plus dla osoby niesamodzielnej;

Podstawa prawna - ustawa z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 256, 859 i 1246) Link

2) świadczenie wspierające ;

Podstawa prawna - ustawa o świadczeniu wspierającym link

3) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy określonej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 i 858) Link

4) usługi sąsiedzkie, określonej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub

5) specjalistyczne usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wyłącza z bonu senioralnego korzystania z innych usług opiekuńczych takich jak:

6) dom pomocy społecznej, określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub

7) całodobowa opieki stacjonarna świadczona w zakładach opiekuńczo-leczniczych, lub pielęgnacyjno-opiekuńczych lub

8) z każdej innej instytucji zapewniającej opiekę całodzienną lub całodobową.

Bon senioralny bez świadczenia pielęgnacyjnego (w 2025 r. podwyżka o 299 z 2988 zł na 3287 zł) Bon senioralny jest w tym znaczeniu wyłączony ze świadczenia pielęgnacyjnego, że wniosku o jego przyznanie nie może złożyć osoba pobierająca: 1) zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246 i 1238) lub 2) pobierająca świadczenie pielęgnacyjne na beneficjenta bonu senioralnego (czyli emeryta albo rencistę 75+). Bon senioralny a zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny

Te dwa świadczenia są możliwe do łączenia z bonem senioralnym. Co więcej dodatek pielęgnacyjny jest wliczany do limitu przychodów, co jest niekorzystne dla emerytów.

Ile wynosiło świadczenie pielęgnacyjne w poprzednich latach? [TABELA] W poniższej tabeli prezentujemy kwoty świadczeń pielęgnacyjnych dla kilku ostatnich lat: Świadczenie pielęgnacyjne rok kwota w zł 2024 2988 2023 2458 2022 2119 2021 1971 2020 1830 2019 1583 2018 1477 2017 1406 Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r.?

Kwotę 4666 zł wprowadziło poniższe rozporządzenie (plik PDF do ściągnięcia):

rozporządzenie - pensja minimalna na 2025 r.

Niestety nie będzie podwyżki zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek wynosi 215,84 zł (od 2019 r.). Dlaczego świadczenie pielęgnacyjne zostanie podniesione do 3259 zł, a zasiłek nie? Wynika to różnicy między przepisami "obligatoryjnymi" a "fakultatywnymi":

1) świadczenie pielęgnacyjne - jego wartość musi być podwyższane co roku automatycznie po podwyżce pensji minimalnej (jest odpowiedni przepis "obligatoryjny"), kontra

2) zasiłek pielęgnacyjny - jego podwyżka jest fakultatywna (odpowiedni przepis jest "fakultatywny") - nie ma powiązania zasiłku pielęgnacyjnego ze wskaźnikami inflacyjnymi (jednym z nich jest pensja minimalna).

Więcej o tym problemie w felietonie: Nie będzie podwyżki. Zasiłek pielęgnacyjny wciąż 215,84 zł. Dlaczego jednak rząd tak skomplikowanie o tym mówi? [Opinia]Świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. jest atrakcyjne (3287 zł). Przegrał zasiłek pielęgnacyjny (215,84 zł i zasiłek rodzinny (95 zł). I przegrywa bon senioralny (2150 zł)