Renta wdowia: dla kogo, limity, od kiedy? Kto będzie mógł pobierać tzw. rentę wdowią? Jakie są limity obowiązujące przy pobieraniu tzw. renty wdowiej? Od kiedy osoby zainteresowane tym świadczeniem będą mogły je pobierać?

Już od 1 stycznia 2025 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. rentę wdowią. Chodzi o nowelizację ustawy z dnia 26 lipca o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Szacuje się, że z tego rozwiązania skorzysta ok. 2 mln seniorów.

REKLAMA

Renta wdowia: dla kogo

Ustawodawcy określili, kto będzie uprawniony do pobierania świadczenia w zbiegu. Trzeba będzie spełniać określone kryteria. Do pobierania świadczenia w zbiegu uprawniona jest osoba, która jest wdowcem lub wdową, a do tego:

osiągnęła powszechny wiek emerytalny, który wynosi dla kobiet co najmniej 60 lat, dla mężczyzn 65 lat,

pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka,

nabyła prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego,

po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim.

Ważne Należy pamiętać, że wypłata świadczeń w zbiegu ustaje w dniu poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Renta wdowia: limity

Zostały także przewidziane limity. Wysokość sumy świadczeń w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury. Od 1 marca 2024 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1780,96 zł. Co w przypadku, gdy limit zostanie przekroczony? W przypadku gdy suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność kwoty najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone. Decyzję o pomniejszeniu świadczeń w celu wypłaty świadczeń w zbiegu wyda organ rentowy albo organ emerytalny dokonujący pomniejszenia.

Renta wdowia: od kiedy

Owdowiała osoba będzie mogła pobierać swoje świadczenie, a także rentę rodzinną po zmarłym małżonku już od lipca 2025 r. Od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. taka osoba będzie mogła pobierać drugie świadczenie w wysokości 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc.