Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Co daje orzeczenie w 2026 roku? 15 przywilejów, ulg i świadczeń [Lista]

Co daje orzeczenie w 2026 roku? 15 przywilejów, ulg i świadczeń [Lista]

10 marca 2026, 16:49
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 roku?
Co z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2026 roku?
Orzeczenie nie tylko potwierdza niepełnosprawność, ale też daje dostęp do szeregu praw i pomocy finansowej. Jaką pomoc można dostać w 2026 roku? Czy trzeba spełniać dodatkowe kryteria? Kiedy trzeba mieć określony stopień niepełnosprawności? Prezentujemy przydatną listę.

1. Ulga rehabilitacyjna w PIT

Ulga w PIT pozwala na odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne takich jak przykładowo leki, zabiegi, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym czy opieka pielęgniarska w domu. Niektóre wydatki są limitowane, a zatem można odliczyć tylko określoną kwotę. Inne wydatki (nielimitowane) odliczamy w całości. Większość wydatków trzeba udokumentować. Z ulgi korzystają osoby niepełnosprawne, a także opiekunowie mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne np. małżonka czy dziecko. W przypadku osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu opiekuna obowiązuje limit rocznych przychodów (w 2025 r. nie mogą przekroczyć kwoty 22 546,92 zł).

Prawo do ulgi rehabilitacyjnej potwierdzają m. in.: orzeczenie o lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci (do 16. roku życia ) – orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Karta parkingowa

Karta nie tylko umożliwia niestosowanie się do niektórych znaków drogowych, ale też uprawnia do parkowania na specjalnie oznaczonych miejscach. Zwykle znajdują się one blisko wejść do budynków urzędów czy punktów usługowych. Kartę parkingową wydaje się osobie mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Potwierdza tu punkt 9 w orzeczeniu. Do karty mają prawo osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dla stopnia umiarkowanego przewidziano dodatkowe kryterium w postaci określonego symbolu przyczyny niepełnosprawności: choroby narządu wzroku (symbol 04-0) upośledzenie narządu ruchu (symbol 05-R) choroba neurologiczna (symbol 10-N) choroby układu oddechowego oraz krążenia (symbol 07-S).

3. 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Gdy pracownik uzyskał orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, to może korzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabędzie po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

4. Krótszy czas pracy z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. W przypadku pracownika z niepełnosprawnością w stopniu lekkim czas pracy nie może z kolei przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Co do zasady osób niepełnosprawnych nie można też zatrudniać w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

5. Zwolnienie na turnus rehabilitacyjny

Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uprawnia też do zwolnienia z pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wymiar takiego zwolnienia wynosi maksymalnie 21 dni roboczych raz w roku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pamiętajmy, iż dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego i zwolnienie na turnus rehabilitacyjny łącznie nie mogą trwać dłużej niż 21 dni.

Zobacz również:

6. Dofinansowanie z PFRON do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością

To ważny aspekt, który może ułatwić osobom niepełnosprawnym odnalezienie się na rynku pracy. W 2026 r. takie dopłaty, jakie może dostać pracodawca wynoszą 2 760 zł (stopień znaczny), 1 550 zł (umiarkowany stopień niepełnosprawności), 575 zł (dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności).

Dla osób z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidomych, kwoty te są wyższe. W zależności od stopnia niepełnosprawności wynoszą odpowiednio: 4140 zł, 2585 zł, 1265 zł.

7. Dofinansowanie z PFRON do działalności gospodarczej

Pomoc z PFRON, jaką może dostać osoba z orzeczeniem, obejmuje nie tylko dofinansowanie do zatrudnienia. Nie każdy pamięta o możliwości udzielenia bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota takiej dotacji zależy od tego, na jak długo osoba z niepełnosprawnością zobowiąże się, że będzie prowadziła działalność gospodarczą. Jeśli na okres 12 miesięcy, to dotacja wyniesie nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Gdy zobowiązanie wynosi co najmniej 24 miesięcy, to dotacja wynosi od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia, którą PFRON stosuje za marzec, kwiecień i maj 2026 r. wynosi 9 197,79 zł. Niepełnosprawny przedsiębiorca może zatem liczyć na dofinansowanie nawet do 137 966,85 zł.

8. Dofinansowanie z PFRON na studia, do żłobka, do samochodu, sprzętu komputerowego

W tym roku w ramach programu „Aktywny samorząd” PFRON kontynuuje dotychczasowe działania takie jak m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, wsparcie w zapewnieniu opieki nad dzieckiem, pomoc w rehabilitacji w formie wentylacji domowej. W ramach tegorocznej edycji programu pojawiły się też nowości. Nowe rodzaje pomocy obejmują zakup manualnego wózka multipozycyjnego, zamianę mieszkania na spełniające indywidualne kryterium dostępności, wynajęcie mieszkania przez studenta.

Co ważne, wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej funduszu pod adresem https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2026-roku/.

9. Ulgi w podróży pociągiem

Wysokość ulgi zależy m.in. od rodzaju niepełnosprawności, wieku podróżnego czy celu podroży (relacji).

Z tego powodu o przysługujące zniżki najlepiej zapytać bezpośrednio przewoźnika. Przykładowo, 3-letnie dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności może korzystać z ulgi 100%, a jego opiekun z ulgi 78% przy przejazdach w relacjach określonych w ustawie, np. z miejsca zamieszkania na turnus rehabilitacyjny.

10. Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby z niepełnosprawnością

Nie jest ro znaczna kwota, bo zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie. I na dodatek nie zmienia się od wielu lat. Jednak świadczenie to pobiera wiele osób z niepełnosprawnościami. To dzieci, osoby dorosłe i seniorzy. W swoim założeniu zasiłek ma pomóc w pokryciu wydatków koniecznych na zapewnienie opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Powyżej 75. Roku życia nie jest wymagane orzeczenie. W pozostałych przypadkach, ubiegając się o zasiłek w gminie, trzeba posiadać orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci) albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje też osobom niepełnosprawnym w stopniu lekkim, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zobacz również:

11. Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna dziecka z orzeczeniem

Po ostatnich zmianach z 2024 r. świadczenie przysługuje opiekunom dzieci z niepełnosprawnością. W kręgu osób uprawnionych do świadczenia są m.in. rodzice i opiekunowie faktyczni dziecka w wieku do 18. roku życia, legitymującego się odpowiednim orzeczeniem. W przypadku starszych dzieci, które ukończyły już 16 rok życia, jest to orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dla pozostałych dzieci wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie pielęgnacyjne na dziecko wynosi 3386,00 zł miesięcznie na dziecko.

12. Świadczenie wspierające a orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wprawdzie samo posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie wystarcza do otrzymania świadczenia wspierającego, ale z pewnością stanowi pierwszy krok w procedurze. Aby ubiegać się o decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), trzeba mieć status osoby z niepełnosprawnością, potwierdzony odpowiednim orzeczeniem m.in. o stopniu niepełnosprawności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł przyznać świadczenie wspierające, jeśli potrzeba wsparcia w decyzji o potrzebie wsparcia WZON przyznał co najmniej 70 punktów. Trzeba pamiętać, iż ustawa o świadczeniu wspierającym zawiera kilka dodatkowych warunków. Przede wszystkim świadczenia wspierającego nie mogą dostawać osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Zobacz również:

13. Zasiłek stały z MOPS

Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Całkowita niezdolność do pracy oznacza tu całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby otrzymać to świadczenie, trzeba też spełniać kryterium dochodowe (823 zł na osobę w rodzinie/1010 zł dla osoby samotnej). Najwyższy zasiłek, jaki może przyznać gmina wynosi 1229 zł.

Zobacz również:

14. Zwolnienie z abonamentu RTV dla osoby z niepełnosprawnością

Osoby, co do których orzeczono o znacznym stopniu niepełnosprawności są zwolnione z opłacania abonamentu RTV AGD. Dotyczy to również osób, wobec których orzeczono m.in. o zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub całkowitej niezdolności do pracy, trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

15. Świadczenia NFZ poza kolejnością

Jest to ważne uprawnienie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Uprawnienie to umożliwia skorzystanie ze świadczenia w dniu zgłoszenia. W braku takiej możliwości powinien to być w najbliższy możliwy termin poza listą oczekujących (nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej).

Podsumowanie

Z pewnością warto postarać się o dokument potwierdzający niepełnosprawność. Pamiętajmy, iż zakres możliwego wsparcia zależy głównie od stopnia orzeczonej niepełnosprawności.

Źródło: INFOR
