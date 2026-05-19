REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » To już nie są nowe obowiązki pracodawców, a jednak wciąż popełniają ten błąd. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia

To już nie są nowe obowiązki pracodawców, a jednak wciąż popełniają ten błąd. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 maja 2026, 00:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
To już nie są nowe obowiązki pracodawców, a jednak wciąż popełniają ten błąd. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia
To już nie są nowe obowiązki pracodawców, a jednak wciąż popełniają ten błąd. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rynek pracy żyje zmianami na gruncie prawa pracy, które dopiero mają nadejść. Warto jednak pamiętać również o tych, które choć obowiązują już od pewnego czasu, wciąż przysparzają pracodawcom trudności.

Umacnianie pozycji pracownika

W ostatnich latach na gruncie prawa pracy kolejno zachodzą zmiany, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracowników i umocnienie ich pozycji. Toczą się prace nad wdrożeniem do polskiego systemu prawnego rozwiązań wynikających z dyrektywy o równości i przejrzystości płac, zmianami dotyczącymi mobbingu czy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dopiero co wprowadzono zmiany będące częścią dużej reformy Państwowej Inspekcji Pracy, a do pracowników zatrudnionych u pracodawców z sektora prywatnego zaczęto stosować znowelizowane regulacje dotyczące pracowniczego stażu pracy. Dziś nikt już nie poświęca nadmierne uwagi temu, co zmieniło się na gruncie prawa pracy w 2023 roku, choć warto pamiętać, że tak naprawdę zmiany te były początkiem całego toczącego się procesu umacniania pozycji pracownika. To wówczas zmodyfikowano obowiązek informacyjny obciążający pracodawców, a prawo pracowników do informacji zostało rozszerzone. Od czasu tych zmian objęto nim nie tylko konieczność przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia, ale również zaktualizowania jej, jeśli objęte nią informacje ulegną zmianie. Katalog informacji, które pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, rozrósł się do 13 pozycji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują wymiar urlopu wypoczynkowego oraz długość okresu wypowiedzenia. Po pierwsze dlatego, że to one w trakcie zatrudnienia ulegają najczęściej zmianom, a po drugie dlatego, że to teraz, po wejściu w życie nowych regulacji dotyczących stażu pracy, ulegają zmianom częściej niż zazwyczaj.

REKLAMA

REKLAMA

Wymiar urlopu i okres wypowiedzenia mają związek ze stażem pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi wynosi:
- 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
- 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat
Nie chodzi w tym wypadku o okres zatrudnienia u danego pracodawcy, a o ogólny okres zatrudnienia, do którego dolicza się także wskazane przez ustawodawcę okresy nauki.
Jeśli zaś chodzi o okres wypowiedzenia umowy o pracę, to w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest on uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia i zrobić aktualizację

W obu przypadkach uzupełnienie przez pracownika stażu pracy o dodatkowe okresy aktywności zawodowej może mieć znaczenie, choć w przypadku okresu wypowiedzenia uzależnionego do zakładowego stażu pracy jedynie wówczas, gdy dodatkowe okresy aktywności zawodowej podlegające zaliczeniu do stażu dotyczyły współpracy z danym pracodawcą, czyli np. gdy zawarcie umowy o pracę było poprzedzone współpracą w ramach umowy zlecenia czy B2B. Oznacza to, że na podstawie art. 29 § 33 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika.

Jakie informacje pracodawca przekazuje pracownikowi w ciągu 7 dni od dopuszczenia do pracy?

Pracodawca przekazuje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej katalog informacji o warunkach zatrudnienia, który w 2023 roku „rozrósł się do 13 pozycji”. Wśród nich są wymiar urlopu wypoczynkowego oraz długość okresu wypowiedzenia.

Jaki wymiar ma urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi w roku kalendarzowym?

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, oraz 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Jakie okresy wypowiedzenia dotyczą umowy o pracę na czas określony i nieokreślony?

Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kiedy pracodawca informuje pracownika o zmianie warunków zatrudnienia?

Na podstawie art. 29 § 3[3] Kodeksu pracy pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika.

Podstawa prawna

art. 29 § 33, art. 3021 i art. 3022 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
To już nie są nowe obowiązki pracodawców, a jednak wciąż popełniają ten błąd. Trzeba sprawdzić wymiary urlopów i okresy wypowiedzenia
19 maja 2026

Rynek pracy żyje zmianami na gruncie prawa pracy, które dopiero mają nadejść. Warto jednak pamiętać również o tych, które choć obowiązują już od pewnego czasu, wciąż przysparzają pracodawcom trudności.
AI wygeneruje hit, a Ty zapłacisz za pozew. Ukryte ryzyka muzyki tworzonej przez sztuczną inteligencję
18 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu stworzenie profesjonalnie brzmiącego utworu wymagało studia nagraniowego, instrumentów, producenta i lat doświadczenia. Dziś wystarczy kilkanaście sekund, prosty opis wpisany do generatora AI i opłacona subskrypcja. Narzędzia i rozwiązania rozwijane przez największe firmy technologiczne sprawiły, że muzyka generowana przez sztuczną inteligencję stała się masowym produktem dostępnym praktycznie dla każdego.
Czy rodziny wielodzietne zyskają więcej praw? Nowe propozycje wymagają analiz
18 maja 2026

W Sejmie rozpoczęła się dyskusja na temat możliwości dodatkowego wsparcia rodzin wysoko wielodzietnych. Swoje propozycje przedstawił Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Jakie są argumenty za wprowadzeniem takich zmian?
Rzecznik MŚP postuluje wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej dla LPG
18 maja 2026

LPG nie jest objęty rozwiązaniami osłonowymi, co oznacza wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rzecznik MŚP skierowała do Ministra Finansów wystąpienie dotyczące objęcia LPG rozwiązaniami przewidzianymi w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

REKLAMA

Nawet dla sędziów to skomplikowane. NSA o datach kluczowych dla niepełnosprawnych
18 maja 2026

Pozornie, to techniczny element prawa dla osób niepełnosprawnych – od jakiej daty przysługują im świadczenia? Wydawałoby się: prosta rzecz. Art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych zawiera kilka prostych (na pozór reguł). W praktyce jednak dla ich zrozumienia potrzeba rozstrzygnięcia tak ważnego sądu jak NSA. Co więcej wcześniej sędziowie sądu I instancji sobie z tym nie radzą. Co mają więc powiedzieć osoby niepełnosprawne, urzędnicy w gminach i pracownicy MOPS, gdy nawet WSA popełnia tu błędy?
Nowe obwieszczenie: Minister energii ustalił ceny paliwa na wtorek 19 maja. Ile zapłacimy za paliwo?
18 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i diesla na wtorek. Sprawdźmy, jaką maksymalną cenę za litr paliwa będą musieli zapłacić kierowcy w dniu 19 maja.
Co zrobić, by należna w przyszłości odprawa by wyższa? O potencjalną korzyść finansową w przyszłości trzeba zadbać już teraz
18 maja 2026

Czy to prawda, że pracownicy sektora prywatnego nie palą się do korzystania z przysługujących im nowych uprawnień? Sprawa nie jest tak oczywista, jak mogłyby sugerować liczby. Choć korzyści nie mają dużego wymiaru finansowego, mogą mieć istotne konsekwencje w przyszłości.
Nielegalna studnia? Możesz zapłacić 7500 zł. Skala kontroli systematycznie rośnie
18 maja 2026

Wody Polskie nakładają wielomilionowe kary za nielegalny pobór wód podziemnych. W tle narasta problem suszy, pogłębia się deficyt wody, a szara strefa nielegalnych odwiertów bez wymaganych pozwoleń rośnie. Tylko w latach 2025–2026 wydano tysiące decyzji administracyjnych, a najwyższa kara przekroczyła 760 tys. zł. Za niewłaściwe korzystanie ze studni grozi kara w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.

REKLAMA

Obniżyć czy utrzymać wiek emerytalny? Oto co myślą o tym Polacy
18 maja 2026

53,8 proc. badanych chce jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, choć najczęściej respondenci chcą zrównania wieku w dół - wynika z sondażu IBRiS dla „Rz”.
Sanatorium last minute dla seniorów: leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów
18 maja 2026

Istnieje sposób, by rozpocząć leczenie uzdrowiskowe w niecałe dwa tygodnie zamiast czekać prawie rok. Poznaj mechanizm, o którym mało kto wie, a który pozwala legalnie „przeskoczyć” kolejkę po czyjejś rezygnacji – bez dodatkowych opłat i bez utraty przywilejów. W artykule piszemy o tym: komu przysługuje darmowe sanatorium, jakie są zasady korzystania z leczenia uzdrowiskowego oraz o tzw. sanatorium last minute dla seniorów, czyli leczenie uzdrowiskowe ze zwrotów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA