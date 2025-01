Posiłki i zasiłki na żywność z MOPS. W 2025 r. nowe kryteria

Od 1 stycznia 2025 r. wzrosły kryteria dochodowe w pomocy społecznej, co wpływa również na wsparcie w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Ile wynoszą aktualne progi? Kto może ubiegać się o świadczenia?

Dla kogo „Posiłek w szkole i w domu”?

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

REKLAMA

Ze środków przekazywanych w ramach tego programu gminy udzielają wsparcia w postaci:

posiłku,

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

„Posiłek w szkole i w domu”. Jaki dochód w 2025 r.?

Pomoc w ramach programu przeznaczona jest dla osób, które spełniają odpowiedni próg dochodowy. Wynosi on co do zasady 200% kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Od 1 stycznia 2025 r. są to zatem kwoty:

1646 zł na osobę w rodzinie;

na osobę w rodzinie; 2020 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Ważne Gminy mogą stosować wyższe kryteria. Z tego powodu warto w swojej miejscowości dopytać o to czy i na jakich zasadach realizowany jest program.

Ponadto, do uzyskania świadczeń niezbędne jest wystąpienie jednego z powodów jej udzielania. Może to być przykładowo niepełnosprawność, bezrobocie czy wielodzietność.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, a także innych, które nie mogą odebrać posiłku, gmina może zorganizować dowóz.

Ile wynosi zasiłek na żywność?

Uchwała, będąca podstawą do realizacji programu nie wskazuje konkretnych kwot i okresu udzielanej pomocy. W orzecznictwie często podkreśla się, iż realizacja programu odbywa się w trybie przepisów o zasiłku celowym. Organy pomocy społecznej decydując o tym czy pomoc zostanie przyznana, a także w jakiej wysokość, biorą zatem pod uwagę zarówno potrzeby osoby wnioskującej, jak i możliwości danej jednostki.

Przykład „Niewątpliwie też organ musi uwzględniać wysokość przyznanych już świadczeń i dokonywać stosownego rozdziału środków tak, aby z pomocy społecznej skorzystała jak największa liczba potrzebujących, gdyż tylko takie postępowanie jest zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej oraz zasadami wynikającymi z przepisów art. 3 ust. 3 i ust. 4 u.p.s. Niemniej jednak, zdaniem Sądu, powyższe nie zwalnia organów z analizy tego, czy i na ile - indywidualna sytuacja wnioskodawcy nie uzasadnia potraktowania go w określonych okolicznościach w sposób odbiegający od ustalonych standardów. Za takie bowiem należy uznać odwołanie się przez organy do średnich kwot przyznawanego świadczenia ze środków przeznaczonych na Program rządowy. Fakt, że skarżąca spełnia przesłanki do przyznania jej wnioskowanego świadczenia nie budzi bowiem żadnych wątpliwości. Rzecz natomiast w tym, że w dacie złożenia wniosku skarżąca znalazła się w wyjątkowo trudnej życiowo sytuacji, która nie znalazła refleksji ze strony orzekających organów i rozważenia sięgnięcia również do innych środków niż tylko z Programu rządowego. W tym kontekście zasadny jest zarzut skarżącej, że przyznanie jej pomocy na posiłki w kwocie 200 zł miało charakter pomocy pozornej” – podkreślił przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 16 października 2024 r. (II SA/Gd 253/24).

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572); Rozporządzenie Rady Ministrów z z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044); Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 (M. P. z 2023 r., poz. 881).

Polecamy: Komplet Podatki 2025