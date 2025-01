Co MOPS wlicza do dochodu? [Przykład]

Kwestie obliczania dochodu dla świadczeń z pomocy społecznej nie należą do najprostszych. W każdym przypadku obliczenia będą wyglądały inaczej. Najważniejsze zasady znajdują się w ustawie o pomocy społecznej.

Jakie kryteria dochodowe w 2025 r.?

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej – poza wyjątkami - przysługują:

osobie samotnie gospodarującej

osobie w rodzinie

rodzinie,

- spełniającym odpowiednie kryteria dochodowe.

Ważne Od 1 stycznia 2025 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823 zł. Kryterium dochodowe rodziny stanowi suma kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. w przypadku rodziny 4-osobowej wynosi ono 4 x 823 zł = 3292 zł).

Jednocześnie powinna wystąpić co najmniej jedna z następujących sytuacji:

sieroctwo;

bezdomność;

bezrobocie;

niepełnosprawność;

długotrwała lub ciężka choroba;

przemoc domowa;

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej,

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

alkoholizmu lub narkomanii;

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

klęski żywiołowej lub ekologicznej.

inna okoliczność uzasadniająca udzielenie pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe ma zastosowanie co do zasady do takich świadczeń jak zasiłek stały, okresowy czy celowy. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Co jest dochodem w pomocy społecznej?

Za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej uważa się sumę miesięcznych przychodów (bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Sumę tę pomniejsza się o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;

kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do tak ustalonego dochodu nie wlicza się szeregu świadczeń m.in.:

zasiłku celowego;

dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

świadczenia wychowawczego,

kwoty dodatku energetycznego,

kwoty dodatku osłonowego,

kwoty dodatku węglowego,

kwoty dodatku elektrycznego,

kwoty bonu energetycznego.

Ważne Świadczenia wyłączone z dochodu zostały szczegółowo wymienione w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Warto pamiętać, iż do dochodu wlicza się m.in. dochód z gospodarstwa rolnego. Jest on określany ryczałtowo. Aktualnie przyjmuje się, iż z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 459 zł.

Przykład W praktyce do dochodu zostaną też zaliczone na przykład: zasiłek rodzinny, zasiłek dla bezrobotnych, renta z tytułu niezdolności do pracy.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy MOPS wlicza do dochodu alimenty? [Przykładowy wyrok NSA]

Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z wyroków podkreślił, iż dochody z alimentów stanowią dochód osoby, na rzecz której są one wpłacane, a nie osoby, na której ręce ta wypłata nastąpiła.

W przedmiotowej sprawie kobieta zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu". Nie uzyskała jednak świadczenia z powodu przekroczenia kryterium dochodowego wymaganego dla osoby samotnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że otrzymane alimenty nie zostały wykluczone z przychodów składających się na dochód beneficjenta świadczeń pomocy społecznej. Ich uzyskanie spowodowało w tym przypadku przekroczenie wymaganego progu dochodowego.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. Zwrócił on uwagę na fakt, iż sprawa dotyczy alimentów wypłaconych na dzieci przez ich ojca. Jak podkreślił NSA, brzmienie przepisów ustawy o pomocy społecznej powoduje, że otrzymane świadczenia alimentacyjne wchodzą w skład dochodu, w tym również dochodu osoby samotnie gospodarującej.

„Nie oznacza to jednak, że do dochodu osoby samotnie gospodarującej ubiegającej się o zasiłek celowy należy zaliczyć wszystkie kwoty otrzymanych alimentów. O ile bowiem do dochodu osoby samotnie gospodarującej niewątpliwie zaliczyć należy alimenty wypłacone jej na podstawie art. 130 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (obecnie: Dz.U. z 2023 r. poz. 2809, z późn. zm.), dalej: k.r.o., to alimenty na wspólne dzieci, stanowią przychód (dochód) dzieci, a nie ich rodzica sprawującego nad nimi opiekę” – czytamy w uzasadnieniu wyroku z 13 grudnia 2024r. (I OSK 191/24).

NSA przyznał rację autorowi skargi kasacyjnej, że „dochód dziecka oznacza dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka. Dochody z alimentów stanowią tym samym dochód osoby, na rzecz której są one wpłacane, a nie osoby, na której ręce ta wypłata nastąpiła. Koresponduje to z treścią art. 133 § 1 k.r.o., zgodnie z którą rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka”.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1044).

