14 dni wolnych od pracy w 2025 r., a do tego długie weekendy. Kiedy zaplanować urlop?

Rok 2025 będzie obfitował w częste okazje do długich weekendów. Dodatkowo pracownicy zyskają aż 14 dni wolnych od pracy. Dzięki wolnej Wigilii wystarczą dwa dni urlopu, aby w grudniu nie pracować przez tydzień. Okazje do dłuższego wypoczynku pojawią się także w maju, czerwcu i listopadzie. Kiedy zaplanować urlop w 2025 roku? Wyjaśniamy.

Rok 2025 przyniesie pracownikom aż 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Dzięki korzystnemu układowi świąt pracownicy będą mogli zaplanować kilka długich weekendów, biorąc zaledwie kilka dni urlopu. Pierwsza okazja do przedłużonego weekendu przypadnie już w styczniu, ponieważ święto Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia, przypada w poniedziałek.

Długie weekendy w 2025 roku. Kiedy zaplanować urlop?

Czterodniowe długie weekendy w 2025 roku można zaplanować w maju, czerwcu i listopadzie, wykorzystując za każdym razem tylko jeden dzień urlopu. Dotyczy to:

2 maja (piątek) – przed Świętem Konstytucji 3 Maja;

– przed Świętem Konstytucji 3 Maja; 20 czerwca (piątek) – po Bożym Ciele 19 czerwca;

– po Bożym Ciele 19 czerwca; 10 listopada (poniedziałek) – przed Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada.

Jeśli święto przypada w sobotę, pracownik ma prawo do dodatkowego dnia wolnego w terminie uzgodnionym z pracodawcą, a to oznacza, że wolne od 1 do 4 maja będzie możliwe także bez wykorzystywania urlopu. Pod warunkiem, że pracodawca zgodzi się na zaplanowanie dnia wolnego w piątek, 2 maja za przypadające w sobotę, 3 maja Święto Konstytucji.

Trzy dni wolnego bez wykorzystywania urlopu pracownicy będą mieli od 15 do 17 sierpnia ze względu na przypadające w piątek Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Dni wolne od pracy. W 2025 roku aż 14 dodatkowych dni wolnych

Obecnie, jak wynika z przepisów ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, dniami tymi są niedziele i:

1 stycznia - Nowy Rok (w 2025 roku przypadający w środę),

- Nowy Rok (w 2025 roku przypadający w środę), 6 stycznia - Święto Trzech Króli (w 2025 roku przypadający w poniedziałek),

- Święto Trzech Króli (w 2025 roku przypadający w poniedziałek), 20 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (w 2025 roku przypadający w niedzielę),

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy (w 2025 roku przypadający w niedzielę), 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (w 2025 roku przypadający w poniedziałek),

- drugi dzień Wielkiej Nocy (w 2025 roku przypadający w poniedziałek), 1 maja - Święto Państwowe (w 2025 roku przypadający w czwartek),3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (w 2025 roku przypadający w sobotę),

- Święto Państwowe (w 2025 roku przypadający w czwartek),3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (w 2025 roku przypadający w sobotę), 8 czerwiec - pierwszy dzień Zielonych Świątek (w 2025 roku przypadający w niedzielę),

- pierwszy dzień Zielonych Świątek (w 2025 roku przypadający w niedzielę), 19 czerwca - dzień Bożego Ciała (w 2025 roku przypadający w czwartek),

- dzień Bożego Ciała (w 2025 roku przypadający w czwartek), 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (w 2025 roku przypadający w piątek),

- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (w 2025 roku przypadający w piątek), 1 listopada - Wszystkich Świętych (w 2025 roku przypadający w sobotę),

- Wszystkich Świętych (w 2025 roku przypadający w sobotę), 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (w 2025 roku przypadający we wtorek),

- Narodowe Święto Niepodległości (w 2025 roku przypadający we wtorek), 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (w 2025 roku przypadający w czwartek),

- pierwszy dzień Bożego Narodzenia (w 2025 roku przypadający w czwartek), 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (w 2025 roku przypadający w piątek).

Do tej listy w 2025 roku dołączy 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia, która przypadnie w środę. Taką poprawkę do projektu Lewicy wprowadzono głosami Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Uchwalony projekt przewiduje również, że w zamian za wolną Wigilię, sklepy będą otwarte nie w dwie, a trzy niedziele w grudniu wypadające przed świętami Bożego Narodzenia.