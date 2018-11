Badania lekarskie pracowników – zmiany RODO

Zmiany w związku z RODO - badania lekarskie pracowników

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (inaczej Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – tzw. RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 r. i wymaga dokonania kolejnych zmian w wielu aktach prawnych obowiązujących w Polsce. W celu wprowadzenia zmian zgodnych z RODO powstał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Projekt dotyczy zmian w około 170 innych aktach prawnych. Art. 4 przedmiotowej ustawy nadaje nowe brzmienie kilku przepisom Kodeksu pracy. W punkcie 4 traktuje o art. 229 regulacji kodeksowej, czyli o badaniach lekarskich pracowników. Wprowadzane zmiany to pewne modyfikacje redakcyjne oraz doprecyzowujące zakres orzeczeń lekarskich, których może żądać pracodawca, a także dotyczące trybu zwrotu orzeczeń.

Zmiana brzmienia art. 229 § 11 pkt 2 Kodeksu pracy - zmiany redakcyjne

Art. 229 § 11 pkt 2 Kodeksu pracy traktuje o osobach, które są zwolnione z obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich do pracy. Ulega jedynie redakcyjnej modyfikacji w dwóch miejscach. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

„[…]2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.”

Aktualny zapis w Kodeksie pracy (na dzień 7 listopada 2018 r.) niewiele się różni. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

„[…] 2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie , a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.”

Dodanie art. 229 § 13 Kodeksu pracy - żądanie orzeczeń i skierowań

W wyniku zmian redakcyjnych omawianych powyżej dodaje się po art. 229 § 12 Kodeksu pracy § 13, który uprawnia pracodawcę do żądania przedstawienia przedmiotowego orzeczenia oraz skierowania na badania. Brzmi następująco: