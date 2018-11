Pomieszczenia zakładowej organizacji związkowej bez monitoringu – zmiany RODO

Zakaz monitorowania pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO) proponuje się zmianę brzmienia art. 222 Kodeksu pracy. Przepis ten odnosi się do monitoringu zakładu pracy oraz terenu wokół zakładu pracy. Modyfikacja przepisu miałaby polegać na wprowadzeniu kategorycznego zakazu monitorowania pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej. Autorzy analizowanego projektu uregulowanie to uzasadniają potrzebą zniwelowania dużego prawdopodobieństwa naruszenia zasady wolności i niezależności związków zawodowych.

W świetle art. 4 projektowanej ustawy w art. 222 Kodeksu pracy po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.”

Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach i palarniach jest możliwe w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Wspomniany art. 222 § 1 Kodeksu pracy dopuszcza możliwość założenia monitoringu, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Uprzednia zgoda zakładowej organizacji związkowej

Projektowana ustawa dodaje jeszcze jeden warunek, który trzeba spełnić w celu założenia monitoringu w pracy. Oprócz spełnienia powyższych przesłanek będzie dodatkowo wymagana uprzednia zgoda zakładowej organizacji związkowej. Jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, wówczas uprzedniej zgody udzielają przedstawiciele pracowników wybrani w trybie przyjętym u konkretnego pracodawcy. Zdaniem Rady Ministrów taka regulacja pozwoli na ochronę prywatności pracowników, natomiast pracodawca będzie miał możliwość przekonania pracowników do stosowania monitoringu, jeżeli przemawiają za tym potrzeby pracodawcy i nie narusza to godności oraz innych dóbr osobistych pracowników. Zgodnie z art. 4 projektu ustawy art. 222 § 2 Kodeksu pracy otrzymuje brzmienie: