Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 2019

Protokół z wypadku przy pracy – nowe rozporządzenie

Na podstawie art. 237 § 2 Kodeksu pracy z dniem 21 stycznia 2019 r. powstał projekt Rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W świetle art. 237 § 2 Kodeksu pracy:

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane dotyczące poszkodowanego, składu zespołu powypadkowego, wypadku i jego skutków, stwierdzenie, że wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy pracy, oraz wnioski i zalecane środki profilaktyczne, a także pouczenie dla stron postępowania powypadkowego.

Projekt rozporządzenia określa wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Ponadto wskazuje się, że dotychczasowe formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy mogą być stosowane jedynie do czasu wyczerpania ich zapasów. Datą, od której należy stosować wyłącznie nowe wzory jest 1 stycznia 2020 r.

Nowa regulacja spowoduje utratę mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Przewiduje się, że wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Bez pieczątek

Rozporządzenie obowiązujące od 2004 r. należy zmienić w celu zniesienia prawnego zobowiązania do stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy nie przewiduje już konieczności zastosowania przez pracodawcę pieczątki.

Mniej danych osobowych

Co więcej, modyfikacja przepisów podyktowana jest również koniecznością zminimalizowania liczby przetwarzanych danych osobowych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne dla celów ich przetwarzania. W związku z powyższym w nowym wzorze protokołu nie znajdzie się już miejsca urodzenia poszkodowanego. Jest to zgodne z wykazem danych z art. 221 Kodeksu pracy. Nie ma już także potrzeby podawania imienia ojca poszkodowanego. W celu identyfikacji osoby poszkodowanej podaje się numer PESEL lub dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.