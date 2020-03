Maseczka - czy chroni przed koronawirusem?

Czy maseczki chronią nas przed koronawirusem?

Częste i dokładne mycie rąk, dbanie o ogólną higienę i unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami – to główne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dla minimalizowania zagrożenia zarażeniem COVID-19. Czy stosowanie maseczek również może być pomocne w ochronie przed koronawirusem?

Kto powinien korzystać z maseczek?

Nowy koronawirus przenosi się głównie drogą kropelkową przez kaszel, kichanie czy rozmowę. Z tego powodu na popularności zyskały maseczki, stosowane również przez osoby zdrowe. – Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, używanie maseczek jest zalecane tylko w wypadku, gdy podejrzewamy u siebie infekcję COVID-19 lub mamy objawy ze stronu układu oddechowego, takie jak kaszel czy katar. Maseczki powinny również nosić osoby, które opiekują się już zarażonymi – mówi Ewa Gawrysiak, Menedżer ds. Klientów Końcowych na Europę Wschodnią i Rosję w firmie TenCate, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Niestety z racji masowego wykupowania masek chirurgicznych przez osoby zdrowe, ich braki zaczął odczuwać personel medyczny – dodaje Ewa Gawrysiak.

Jakie atesty musi posiadać maseczka?

Wysoki popyt na maseczki sprawił, że na rynku pojawiło się wielu nowych sprzedawców, którzy dotychczas nie zajmowali się podobną produkcją. Tymczasem wszelkie środki ochrony, w tym maseczki, muszą być wykonane ze specjalistycznych materiałów i sprzedawane w oryginalnych opakowaniach. Niestety nie zawsze tak jest. – Przy zakupie maseczki warto zwrócić uwagę na to, czy posiada ona certyfikat badania typu UE i ma oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór nad wydanym certyfikatem. Dzięki temu możemy mieć pewność, że maseczka spełnia wymogi prawne, w tym te zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie środków ochrony indywidualnej – mówi Elżbieta Rogowska, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy. Jest to o tyle istotne, że maseczki niecertyfikowane, robione metodą rzemieślniczą, nie tylko nie zapewniają odpowiedniej ochrony, ale również mogą stanowić zagrożenie. – Ostatnio słyszymy o wielu inicjatywach szycia masek w domu. Widziałam nawet kolorowe, przeznaczone dla dzieci. Pomimo, że chęć pomocy jest rzeczą wielką i doceniam wszystkich, którzy w tej sytuacji chcą pomóc, to muszę podkreślić, że maski szyte z bawełny czy materiałów poliestrowych nie spełniają funkcji ochronnej i nie powinny być w ogóle używane. Dają one bowiem fałszywe poczucie ochrony dla noszącego taką maskę – mówi Elżbieta Rogowska. – Środki ochrony indywidualnej z ochroną biologiczną muszą być wykonane ze specjalistycznych materiałów.