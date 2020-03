Kontrole na granicach przedłużone do 13 kwietnia - kto może przekroczyć granicę

[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

Kontrole na granicy wewnętrznej

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br. przywróciło tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną na okres od 15 marca br. do 24 marca br. Nowelizacja rozporządzenia przedłuża ten czas o kolejne 20 dni – od 25 marca br. do 13 kwietnia br.

Kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Zgodnie z art. 28 państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych, na ograniczony okres nieprzekraczający 10 dni. Chodzi o poważne zagrożenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, które wymaga podjęcia natychmiastowego działania. To rozwiązanie wprowadziło rozporządzenie MSWiA z 13 marca br. Jeśli taka sytuacja utrzymuje się po upływie okresu 10 dni, dane państwo członkowskie może zdecydować o przedłużeniu kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. I taką zmianę wprowadza właśnie aktualna nowelizacja rozporządzenia.

Ponadto w załączniku do rozporządzenia rozszerzono zakres zasięgu terytorialnego drogowych przejść granicznych w Jędrzychowicach i w Świecku. Jest to niezbędne do zapewnienia właściwej organizacji kontroli granicznej z punktu widzenia bezpieczeństwa podróżnych, a także funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb.

Tak jak dotychczas kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczą, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze.

Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 18, ze Słowacją – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Link do rozporządzenia:

Utrzymujemy duże ograniczenia dla cudzoziemców

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Duże ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do naszego kraju związane są z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą:

obywatele RP;

cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;

cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy; cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szef MSWiA wyjaśnił, że przedłużenie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej do 13 kwietnia nie wpływa na transport towarów. - Zamknięcie granic nie oznacza zamknięcia na przepływ towarów. Tu nie ma żadnych ograniczeń. Wszelkie towary, które są niezbędne dla naszych obywateli, dla naszego kraju i handlu, płynnie przekraczają granice – powiedział minister Mariusz Kamiński. - Kierowcy samochodów ciężarowych są zwolnieni z kwarantanny – podkreślił gen. dyw. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej.

Obowiązkowa kwarantanna także dla osób powracających z pracy za granicą

Nowe obostrzenia dotyczą natomiast osób, które z powodu zatrudnienia na terenie innego kraju regularnie przekraczały polską granicę. Do tej pory ­- w drodze do pracy i z pracy - osoby te mogły przekraczać granicę i nie były objęte kwarantanną. Zgodnie z nowymi regulacjami od 27 marca 2020 r. (piątek, godz. 00:00) zostaną one po znalezieniu się na terenie Polski objęte obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Dwudniowe odsunięcie w czasie obowiązywania nowych regulacji ma dać tym osobom czas na ustabilizowanie sytuacji zawodowej. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Policja będzie egzekwować zakaz gromadzenia się osób

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez ministra zdrowia (dotyczącymi m.in. zakazu przebywania w przestrzeni publicznej grupy składającej się z więcej niż dwóch osób np. zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań) policjanci będą początkowo prowadzili przede wszystkim intensywną akcję informacyjno-edukacyjną. Jak zaznaczył szef MSWiA, celem nadrzędnym jest zwalczenie problemu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a nie karanie mieszkańców. - Musimy razem, w ogromnym poczuciu dyscypliny społecznej, osiągnąć ten cel – powiedział. - Te zadania i całą służbę traktujemy jako służbę dla ludzi, a nie przeciwko ludziom – dodał gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji. Policjanci będą również kontrolować, czy komunikacja miejska nie jest przepełniona. Sprawdzą, czy zgodnie z nowymi zasadami w autobusie, tramwaju lub metrze zajęta jest maksymalnie połowa miejsc siedzących. Funkcjonariusze współpracują w tym zakresie z władzami samorządowymi.

Funkcjonariusze kontrolują osoby objęte kwarantanną

Tylko podczas ostatniej doby policjanci skontrolowali ponad 100 tys. osób objętych kwarantanną. Zaledwie w 380 przypadkach (poniżej pół procentu ogółu) stwierdzono nieuzasadnioną nieobecność. - Te osoby poniosą konsekwencje swoich działań, ponieważ narażają siebie i innych na rozwój epidemii – poinformował komendant Jarosław Szymczyk. Podczas kontroli funkcjonariusze pytają o niezbędną pomoc (np. dostarczenie leków lub żywności), której wymagają osoby przebywające w kwarantannie – ostatniej doby taką potrzebę zgłosiło 190 osób. Każdego dnia do służby m.in. w zakresie kontroli odbywania kwarantanny kierowanych jest około 25 tys. policjantów. Funkcjonariuszy w kontroli przestrzegania kwarantanny wspierają żołnierze.

Aplikacja „Kwarantanna domowa”

Podczas kontroli funkcjonariusze korzystają ze specjalnej aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji dla osób objętych kwarantanną. Jak powiedział komendant Jarosław Szymczyk, w bazie jest ponad 90 tys. osób, do których rozesłano informację o możliwości korzystania z aplikacji. Na swoje telefony zainstalowało ją 20 tys. osób, a 15 tys. regularnie wykonuje zadania, które odciążają policjantów od przeprowadzania osobistej kontroli.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

