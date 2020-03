Obawa przed koronawirusem a zaprzestanie przychodzenia do pracy – stanowisko GIP

„Z powodu pandemii koronawirusa boję się przyjeżdżać do pracy. Czy biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa zakażenia się wirusem mam prawo odmówić pracodawcy stawienia się w pracy? (Anna)”

Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19

W obecnej sytuacji w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wielu pracodawców wprowadziło dla pracowników pracę zdalną. Możliwość taką przewiduje art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

reklama reklama



Pracę zdalną określoną w umowie o pracę można wprowadzić na czas oznaczony.

Zasiłek z powodu zamknięcia przedszkola

Część rodziców w tym czasie skorzystała z przysługującego im na mocy art. 4 specustawy zasiłku. Przyznawany jest on rodzicom, którzy muszą zapewnić opiekę dzieciom na czas zamknięcia z powodu COVID-19 takich placówek jak żłobek, klub dziecięcy, przedszkole czy szkoła. Dodatkowy zasiłek macierzyński przyznawany jest na okres nie dłuższy niż 14 dni i przysługuje na dziecko poniżej 8. roku życia.

Koronawirus a obawy pracownika

W pewnych branżach jednak wprowadzenie pracy zdalnej nie jest możliwe. Zdarza się więc, iż pracownicy czują się zagrożeni, dojeżdżając do firm, w których pracują.

Czy pracownik może w takiej sytuacji zaprzestać przychodzenia do pracy?

W odpowiedzi dla portalu Infor.pl GIP przypomina, iż „okoliczności, w których pracownik może powstrzymać się od pracy określa art. 210 k.p. Zgodnie z tym przepisem w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa wyżej, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego”.

Co istotne, „w opinii Departamentu Prawnego GIP fakt, iż pracownik czuje się zagrożony dojeżdżając do pracy, nie daje wprost podstaw do stosowania art. 210 k.p. Jednocześnie należy podkreślić, że decyzja o poleceniu pracy zdalnej należy do pracodawcy.”

Polecamy serwis: Pracownik