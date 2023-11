Pracodawca już nie zarzuci pracownikowi, że zakup soczewek kontaktowych nie podlega refundacji. Ważne zmiany!

Zdarzały się sytuacje, w których według interpretacji pracodawcy, refundacja kosztów (na podstawie wewnętrznych regulacji prawnych) zakupu soczewek kontaktowych nie była możliwa, gdyż ustawodawca posługiwał się wyłącznie pojęciem okularów korekcyjnych. Całe szczęście sytuacje te były przykrymi wyjątkami, jednakże występowały i okoliczności te powinny być oceniane niezwykle negatywnie z punktu widzenia praw pracownika.

Dotychczasowe brzmienie przepisu

W tym miejscu za zasadne należy uznać przywołanie dotychczasowego brzmienia przepisu, który budził wątpliwości u części pracodawców. Niestety wątpliwości te często były interpretowane literalnie – zwrot pieniędzy za zakup możliwy był tylko w odniesieniu do okularów korekcyjnych. Zgodnie z poprzednio obowiązującym § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. poz. 973) – dalej „rozporządzenie” – pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 8 ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Aktualne brzmienie przepisu

Zgodnie z aktualnie obowiązującym § 8 ust. 2 rozporządzenia – pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 8 ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Nowy przepis obowiązuje od dnia 17 listopada 2023 r.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że § 8 ust. 2 został zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 18 października 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2367) zmieniającego przedmiotowe rozporządzenie z dniem 17 listopada 2023 r.

Komentarz do przedmiotowej zmiany

Przedmiotową zmianę należy ocenić pozytywnie. Spora część pracodawców w logiczny sposób zgadzała się na zwrot kosztów zakupu szkieł kontaktowych, nie trzymając się kurczowo literalnego brzmienia przepisu. Niestety była też część z tych pracodawców, którzy powołując się na brzmienie powyższej regulacji, wprost odmawiali takiej refundacji. W takich okolicznościach pracownik był zmuszony albo nie korzystać z refundacji albo odwołać się do takiej decyzji do sądu pracy. Naturalnie skala i wartość sporu była tak niska, że rzadkością były spory sądowe, które obejmowały wyłącznie taki zakres roszczeń. Oznaczało to, że faktycznie to pracownik był poszkodowany stanowiskiem podejmowanym przez pracodawcę.

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2367).

