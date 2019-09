Dzień wolny od pracy za święto 15 sierpnia 2020 r.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę

W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K27/11) każde święto państwowe wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Pracodawca zobowiązany jest to oddania pracownikowi innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Dotyczy to pracowników, którzy mieliby w tym dniu zgodnie z przeciętnie 5-dniowym tygodniem pracy dzień wolny od pracy.

Święta państwowe, dni ustawowo wolne od pracy w Polsce w 2020 r.

Do dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce w 2020 r. zalicza się wszystkie niedziele oraz poniżej wymienione święta:

1 stycznia 2020 r. – Nowy Rok, 6 stycznia 2020 r. – Święto Trzech Króli, 12 kwietnia 2020 r. - pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 13 kwietnia 2020 r. - drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja 2020 r. – Święto Państwowe, 3 maja 2020 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja, 1 czerwca 2020 r. - pierwszy dzień Zielonych Świątek, 11 czerwca 2020 r. - dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia 2020 r. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota), 1 listopada 2020 r. – Wszystkich Świętych, 11 listopada 2020 r. – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia 2020 r. – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia 2020 r. – drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota).

Zgodnie z powyższym kalendarzem świąt państwowych w 2020 r. dwa z nich przypadają na sobotę. W jednym i drugim przypadku obowiązuje ta sama zasada oddania dodatkowego dnia wolnego.

Dla porównania w 2019 r. żadne święto nie wypadło w ten dzień.

Dodatkowy dzień wolny

Powstaje pytanie, kiedy pracodawca powinien udzielić dodatkowego dnia wolnego. Czy pracownik może zdecydować o terminie? Co do zasady o terminie dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę decyduje pracodawca. Może on jednak wysłuchać propozycji pracowników. Co więcej, dopuszcza się możliwość ustalenia innych dni wolnych dla różnych grup pracowników lub nawet pojedynczych osób.

Należy jednak mieć na uwadze, aby nastąpiło to w okresie rozliczeniowym, w którym dane święto przypada. Jeśli okres rozliczeniowy wynosi miesiąc, pracownicy powinni otrzymać dodatkowe wolne w sierpniu 2020 r.

Pracodawca zatrudnia pracowników od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy po 8 godzin dziennie. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. W sobotę 15 sierpnia 2020 r. wypada państwowe Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pracodawca chce ustalić dzień wolny na 14 sierpnia 2020 r. Część pracowników zgadza się z tą propozycją, a pozostali chcieliby odebrać sobie wolne przed Świętem Wszystkich Świętych lub po Bożym Narodzeniu. Czy mają do tego prawo? Pracodawca ma możliwość ustalenia wolnego na 14 sierpnia. Nie ma przy tym znaczenia, że jest to data wcześniejsza od samego święta. Co do zasady sam ustala termin oddania dnia wolnego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wziął pod uwagę opinie pracowników. Nie może być to jednak tak odległy termin jak okolice Bożego Narodzenia. Oddanie dnia wolnego powinno nastąpić w miesiącu sierpniu 2020 r.

Brak ustalenia dodatkowego dnia wolnego

W przypadku braku ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracownika w zamian za święto przypadające w sobotę dochodzi do naruszenia przepisów o czasie pracy. Nie zapewni się bowiem w ten sposób stosownego odpoczynku i naruszy normę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Za takie wykroczenie przeciwko prawom pracownika Kodeks pracy przewiduje karę grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

Ponadto niezapewnienie dnia wolnego będzie skutkowało przekroczeniem wymiaru czasu pracy przewidzianego na sierpień 2020 r. (160 godzin). Oznacza to wypracowanie nadgodzin, za które pracodawca musi przyznać dodatkowy czas wolny lub zapłacić.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 90)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 917)