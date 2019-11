Oddanie krwi a dzień wolny od pracy

Oddawanie krwi to szlachetny gest, który nie wymaga zbyt wiele wysiłku, a może uratować komuś życie. Z tą dobroczynnością związane są pewne przywileje, między innymi ulgi podatkowe, czas wolny od zajęć szkolnych czy obowiązków zawodowych.

Krwiodawca w pracy - w jakich sytuacjach należy się wolne?

Kwestie przysługującego pracownikowi w tej sytuacji dnia wolnego reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zasadniczo, według tego rozporządzenia, każdemu pracownikowi oddającemu krew przysługuje zwolnienie w tym dniu od obowiązków zawodowych. Czas wolny należy się również w przypadku przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą być one wykonane w czasie wolnym od pracy.

reklama reklama



Polecamy: Twój urlop. To Ci się należy! - Kolekcja Poznaj swoje prawa! Nr 1

Zwolnienie dla krwiodawcy - ale w jakim wymiarze?

To stacja krwiodawstwa decyduje o tym, czy pracownik zostanie zwolniony na cały dzień, czy tylko na kilka godzin. Ilość czasu wolnego potwierdzona jest w oświadczeniu, które krwiodawca potrzebuje, aby przedłożyć swojemu pracodawcy. W przypadku niektórych zawodów powrót do pracy jest możliwy dopiero po 12-tu godzinach od momentu oddania krwi. Dotyczy to pilotów, maszynistów, kierowców autobusu, operatorów dźwigu, oraz stanowisk związanych z pracą na wysokościach. Tyle samo czasu należy odczekać przed rozpoczęciem aktywnościami związanych z głębokim nurkowaniem, wspinaczką lub innymi sportami wysiłkowymi.

Co w przypadku, gdy oddanie krwi nie dojdzie do skutku?

Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy stan zdrowia nie pozwala na oddanie krwi. W tej sytuacji wydane zostaje zaświadczenie potwierdzające czas spędzony przez pracownika w stacji krwiodawstwa, będące podstawą usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

Informacja o planowanej nieobecności w pracy mile widziana

Pracownik, który chce oddać krew, powinien uprzedzić swojego pracodawcę o ewentualnej nieobecności i nie wykorzystywać dnia wolnego jako ucieczki od swoich obowiązków.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

Ministerstwo Zdrowia