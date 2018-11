Zieleń w miejscu pracy - wpływ na pracowników

Zielone biura receptą na stres i przemęczenie

- Obecność odpowiedniej ilości zieleni w miejscu pracy, według badań, potrafi zwiększyć kreatywność, efektywność i wydajność pracy - tłumaczy Beata Dziedzic, doświadczona specjalistka w zakresie wprowadzania zieleni do przestrzeni publicznych. W rozmowie zdradziła nam, jak bardzo zielone biura mogą wpływać na pracę osób zatrudnionych, ich samopoczucie oraz to, jakie rośliny najlepiej sprawdzą się w przestrzeni biurowej!

Zieleń w biurze - wywiad

W biurach i zamkniętych przestrzeniach spędzamy coraz więcej czasu. Po pracy wiele osób, z troski o kondycję fizyczną, ćwiczy na siłowni, basenie, dojeżdżając tam samochodem. Przez sporą część dnia praktycznie nie mamy kontaktu z przyrodą, zielenią. Jak to na nas wpływa?

reklama reklama

Średnio nawet 90% czasu spędzamy w pomieszczeniach. Pracownicy biurowi spędzają więcej czasu w pracy niż w jakimkolwiek innym miejscu. Niestety, większość wnętrz biurowych nie jest przyjazna, a często nawet szkodliwa: zanieczyszczone powietrze o niskiej jakości, stresogenne środowisko pracy, brak naturalnej zieleni. Biorąc pod uwagę, że rzeczywiście z powierzchni biurowych przenosimy się znowu do pomieszczeń zamkniętych, takich jak mieszkanie czy dom, ale również siłowania czy basen, kontaktu z naturą właściwie nie mamy.

Pozostawanie bez kontaktu z naturą, w przestrzeniach zamkniętych, w nieprzyjaznym środowisku pracy zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego, bólów głowy, problemów ze wzrokiem. Co więcej, pogarsza samopoczucie, może również prowadzić do obniżenia poziomu koncentracji, rozdrażnienia, a nawet stanów depresyjnych. To wszystko z kolei powoduje znaczne zmniejszenie kreatywności i wydajności pracy, co potwierdza szereg badań naukowych. Krótko mówiąc, brak kontaktu z naturą wpływa na nas bardzo niekorzystnie i powoduje szereg negatywnych konsekwencji.

Polecamy: Psychologiczny GPS. Jak zadbać o siebie, stawiać zdrowe granice i tworzyć budujące relacje.

Czy z tego względu w biurach takich potentatów jak Facebook, Google i Amazon zauważalny jest trend biofilii? Na czym on polega?

Z całą pewnością tacy potentaci są czujni i reagują na wyniki badań, jak i raporty związane ze środowiskiem pracy. Wiedzą zatem jak ważny jest kontakt z naturą i co to daje w zamian. Tak potężne przedsiębiorstwa bardzo dokładnie analizują aktualne trendy i są w awangardzie nowatorskich rozwiązań, które skupiają się na podnoszeniu komfortu pracownika, co przekłada się na wymierne sukcesy w biznesie. Dbają o człowieka i szukają najbardziej optymalnych rozwiązań do zaadaptowania ich w swoich biurach.

Biofilia jest hipotezą wysuniętą przez Edwarda O. Wilsona, naukowca Uniwersytetu Harvarda, która dowodzi, że do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania człowieka niezbędny jest kontakt z naturą. To dlatego 95% osób, gdy pomyśli o relaksie, wyobraża sobie otwartą, malowniczą przestrzeń na łonie natury. Podobnie rzecz się ma ze wskazaniami samych pracowników dotyczącymi potrzeb zagospodarowania przestrzeni biurowych zielenią. Jest to, jak się okazuje, niezwykle pożądany element wnętrz. Obecnie mamy też do czynienia z różnego rodzaju interpretacją dotyczącą biofilii typu – czy tapeta z roślinnym wzorem to także biofilia? Niewątpliwie dobrej jakości fototapeta z pięknym, rzeczywistym krajobrazem będzie dawać przyjemne odczucia. Wszystko jednak zależy od gustu i moim zdaniem taki element nigdy nie zastąpi żywych roślin, prawdziwej natury, ale może być ciekawym uzupełnieniem.