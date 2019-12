Prezenty świąteczne dla pracowników - pomysły

Firmowe świętowanie, czyli czy Mikołaj przychodzi do firmy?

Święta w pracy – obchodzić czy nie? Już to budzi kontrowersje czy nazwać spotkanie świątecznym czy może dorocznym podsumowaniem. Bez względu na poglądy to dobry czas na podziękowanie i docenienie tych, którzy z nami pracują.

Jak to zrobić? Dawać podarunki? Premie czy bony okazjonalne? Czy zorganizować uroczyste spotkanie czy podarować dodatkowy dzień wolny? Na początek warto zadać sobie pytanie, co ma to dać i czego potrzebują pracownicy.

Świąteczne spotkanie w firmie

Nawet bardzo kosztowny benefit nie przyniesie efektu, jeśli nie będzie przemyślany i dobrany do okoliczności. W niektórych firmach spotkanie świąteczne to wyczekiwana chwila, w innych przykry obowiązek. Nie ma tu jednej recepty. Są firmy, w których sprawdzi się oficjalna przemowa z uściskiem ręki, a prezenty będą podkreślać status obdarowywanych, a są takie, gdzie Prezes/Dyrektor może wystąpić w czapce Mikołaja w porze śniadania lub lunchu i rozdać cukierki.

Cel

Na początek warto zastanowić się jaki ma być cel świątecznych działań – zintegrowanie zespołu, odciążenie pracowników w wydatkach świątecznych czy podziękowanie za zaangażowanie?

Podarunki dla pracowników to trudna sprawa, kiedy pracodawca nie zna swoich pracowników - trudno wybrać prezent dla kogoś kogo się nie zna. Tu podpowiedzią mogą być firmowe wartości, jeśli są one w firmie żywe, to mogą być wskazówką co ucieszy pracowników. Na przykład jeśli firmową wartością jest rozwój – może coś co ten rozwój będzie wspierać? A jeśli współpraca to może warto zorganizować akcję, w której wezmą udział wszyscy pracownicy, a materialny drobiazg z dedykacją będzie tylko dodatkiem.

Indywidualne podejście do pracownika

Jeśli jest taka możliwość, warto zadbać o indywidualne podejście – jeden prezent nigdy nie zadowoli wszystkich, zawsze spotka się z niezadowoleniem części załogi. Różnicując prezenty, trzeba zadbać o poczucie sprawiedliwości.

Pomyślmy, jak wpłynie na motywację pracownika, który pomagał w przygotowaniu wielkich koszy podarunkowych dla klientów, wręczona od pracodawcy czekoladka? A co, jeśli z tą czekoladką dostanie indywidualnie przygotowane podziękowania i wolne popołudnie, żeby spędzić czas z rodziną?

Indywidualne podejście to klucz do sukcesu. Bardzo popularne są różne bony i karty przedpłacone – nie uważam, że to zawsze dobre rozwiązanie. Z jednej strony to prezent zindywidualizowany – każdy kupi co będzie chciał, ale z drugiej strony – to pójście „na łatwiznę”. Dobranie prezentu dla każdego pracownika to nie lada wyzwanie – czasem może warto po prostu zapytać zainteresowanych czy wolą skakać na trampolinach, pójść do kina czy postawić na biurku e-ramkę.

Zgoda z firmowymi wartościami i aktualnymi trendami

Oprócz tego, że podarunek powinien odzwierciedlać firmowe wartości i być w zgodzie kulturą organizacji dobrze, żeby trzymał się też ogólnie panujących dziś trendów, a takimi są np. zero waste, dbałość o zdrowie, work-life blending, CSR.

Zaangażowanie

Ulegając świątecznej atmosferze, można zaangażować nie tylko pracowników, ale np. ich rodziny lub lokalne środowisko w dzielenie się i wzajemne docenianie.

Wiedza o pracownikach

Nie budżet, ale przede wszystkim wiedza o pracownikach sprawi, że Mikołaj przyjdzie do firmy i przyniesie prezenty takie, dzięki którym pracownicy poczują się docenieni.