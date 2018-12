Prezenty świąteczne dla pracowników – pomysły, podatek, ZUS

Prezenty świąteczne dla pracowników – pomysły

Prezenty świąteczne dla pracowników to dobra praktyka ze strony pracodawców świadcząca o ich profesjonalizmie i polityce propracowniczej, co jest coraz bardziej wymagane również ze względu na przeobrażanie się rynku pracy w rynek pracownika. Z raportu „Drogowskaz Motywacyjny 2018” wynika, że obecnie 9 na 10 firm wręcza w grudniu upominki swoim pracownikom. Pracownicy mogą otrzymywać różnego rodzaju prezenty, ale jest kilka, z których ucieszą się najbardziej:

Różnego rodzaju bony i kupony Dodatkowe dni wolne od pracy z gwarancją nieobniżania wynagrodzenia Pakiety sportowe (np. vouchery, karnety na zajęcia sportowe) Pakiety kulturalne Paczki świąteczne Karty przedpłacone Paczki dla dzieci pracowników

Źródło: Badanie „O czym marzą pracownicy na święta” Instytut Kantar Millward Brown, zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services z 2017 r.

reklama reklama

Polecamy produkt: Multimedialny pakiet wiedzy: 6 kluczowych zmian 2019 – KADRY.

Podatek i składki ZUS

Prezenty świąteczne dla pracowników mogą być finansowane, albo ze środków obrotowych firmy, albo z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeśli pracodawca taki fundusz posiada. W przypadku finansowania prezentów ze środków obrotowych w kwestii podatku PIT należy postępować jak w przypadku wynagrodzenia czy premii – pobrać zaliczkę na podatek oraz składki ubezpieczeniowe. Natomiast w sytuacji finansowania prezentów z ZFŚS prawo przewiduje zwolnienie całkowite ze składek ZUS oraz z podatku do wysokości 1000 zł na rok podatkowy. Zwolnienie dotyczy wyłącznie rzeczy i świadczeń pieniężnych. Nie mają więc w tym miejscu zastosowania bony, talony i inne znaki, które wymienia się na towary lub usługi.

Więcej informacji o podatkach w kwestii prezentów świątecznych dla pracowników >>> Prezenty dla pracownika z ZFŚS 2018/2019 - do 1000 zł bez PIT

Wręczenie pracownikowi w prezencie bonu, talonu bądź innego znaku, które wymienia się na towary lub usługi zawsze wymaga odprowadzenia podatku oraz składki ZUS.

Karty przedpłacone

Skoro bony czy talony nie są zwolnione z podatku to jak kształtuje się sytuacja z kartami przedpłaconymi finansowanymi z ZFŚS? Ostatnie interpretacje przepisów podatkowych skłaniają się ku zwolnieniu z PIT kart pre-paid. Jest to bowiem karta płatnicza używana do rozliczeń bezgotówkowych, a te należą do rodzaju rozliczeń pieniężnych. Przeznaczenie kart przedpłaconych do dokonywania rozliczeń pieniężnych przesądza więc o zwolnieniu z PIT, ponieważ karty, bony czy talony uprawniają wyłącznie do wymiany na towary i usługi. Przekazanie pracownikowi w prezencie karty pre-paid z punktu widzenia prawa traktuje się więc jak przekazanie środków pieniężnych.