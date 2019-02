Oczekiwania pracowników w stosunku do miejsca pracy

Oczekiwania pracowników

Bezpośredniej i swobodnej atmosfery – tego oczekują pracownicy w Polsce. Aż 97% stawia na mniej formalny styl pracy. Coraz większego znaczenia nabierają inicjatywy służące integracji zespołu. Wspólne posiłki docenia 82% pracowników. To podpowiedzi dla zespołów HR płynące z raportu opracowanego przez Antal i Sodexo „Cztery osobowości – jeden rynek pracy.”

Działania HR na rzecz budowania relacji pracownik - pracodawca

Obecna sytuacja na rynku pracy wyraźnie pokazuje, że zespoły HR coraz częściej w swoich działaniach koncentrują się na budowaniu pozytywnych doświadczeń w relacji pracownik – pracodawca. Dzieje się tak począwszy od rekrutacji, przez system wynagrodzenia i benefitów, po mechanizmy kształtujące i włączające pracownika w tworzenie kultury organizacji, w tym styl komunikacji czy atmosferę panującą w firmie.

Atmosfera w miejscu pracy

Klimat panujący w pracy to kluczowy atrybut pożądanego pracodawcy, bo aż 97% pracowników w biurze ceni bezpośrednią i swobodną atmosferę. Znajduje to także odzwierciedlenie w stylu komunikacji, który Polacy preferują w miejscu pracy. Otwarty i swobodny język komunikacji jest ważny dla 86% pracowników. Niewykluczone, że era garniturów i garsonek odchodzi w zapomnienie, bo 72% chce ubierać się do pracy w stylu nieformalnym – mówi Monika Sielicka-Hamala, Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Integracja 4 pokoleń pracowników

Obecnie w jednej firmie często funkcjonują pracownicy reprezentujący 4 pokolenia, stąd pracodawcy prześcigają się w pomysłach na integrację. Okazuje się, że 82% pracowników chętnie je posiłki w pracy i uważa, że przyczynia się to do integracji zespołu. W czasie prywatnym z koleżankami i kolegami z pracy chętnie spotyka się 66% Polaków.

Oczekiwania pracowników wobec miejsca pracy.

Charytatywne inicjatywy pracodawcy

Z roku na rok coraz bardziej znaczącym elementem integracji jest włączanie się biznesu w działania o charakterze społeczno-charytatywnym. Blisko 70% pracowników wskazuje, że chętnie uczestniczyłoby w takich inicjatywach organizowanych przez pracodawcę. To podpowiedź dla zespołów HR, które wdrażają projekty na rzecz wsparcia lokalnych społeczności czy ochrony środowiska.

