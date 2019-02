Związki w miejscu pracy - czy można zakazać?

Związki między pracownikami

Aż 46 proc. Polaków twierdzi, że umawianie się na randki z współpracownikami jest normalne i nie ma w tym nic złego. 42 proc. uznało, że jest ono dopuszczalne. 12 proc. stwierdziło, że takie zachowanie nie powinno mieć miejsca - wynika z badania „Praca i miłość idą w parze” Grupy Progres. Temat związków w jednej firmie często stanowi tajemnicę poliszynela, wszyscy wiedzą, że takowe są, jednak często nikt głośno o nich nie mówi.

Wpływ związków na innych pracowników

Zgrany zespół, integracja, dobre relacje między pracownikami stanowią zagwozdkę dla przełożonych, którzy mają świadomość ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój firmy. Tym bardziej, gdy zwykłe przyjaźnie przeradzają się w związki, a w grę zaczyna wchodzić miłość. Przepisy zakazujące bardzo bliskich relacji w polskich firmach praktycznie nie istnieją, prawo pracy również ich nie określa. Z badania Grupy Progres „Praca i miłość idą w parze” wynika, że Polacy aktywni zawodowo mają jasno zdefiniowane podejście do kwestii związków oraz randek ze współpracownikami. Nie widzą w nich nic złego, aż 71 proc. twierdzi, że to czy związek osób pracujących w danej firmie wpływa na kolegów i koleżanki z zespołu zależy od sytuacji, 15 proc. uważa, że ma on wpływ na relacje w zespole, a 14 proc. mówi, że bliska relacja uczuciowa nie oddziałuje na innych współpracowników.

- Kluczowym czynnikiem wpływającym na podejście Polaków do bardzo bliskich zażyłości w pracy może być zajmowane przez nich stanowisko. Wydaje się, że osoba, która jako kierownik, manager czy lider zespołu odpowiada za jego dobre funkcjonowanie ma świadomość potencjalnego wpływu, jaki wywierają ludzie związani ze sobą na innych pracowników – mówi Magda Dąbrowska, Dyrektor Zarządzający CUW. - Z punktu widzenia pracowników niższego szczebla, osób, które nie kierują zespołem i nie odpowiadają za planowanie oraz realizację projektów, otwartość na bardzo bliskie relacje może być znacznie większa. Wpływ ma również kultura organizacji, miejsce funkcjonowania firmy oraz cechy osobowościowe jej pracowników. Wydaje się, że środowiska, w których panuje luźna atmosfera sprzyjają związkom bardziej niż te narzucające pracownikom określone, przez procedury wewnętrzne, zachowania – podkreśla Magda Dąbrowska.

Zatrudnianie par

Polacy pytani, czy jako szefowie zatrudniliby pary w większości (73 proc.) odpowiadają, że tak, ale tylko do momentu, gdy taki związek nie wpływałby negatywnie na ich pracę i zespół. 14 proc. twierdzi, że nie, bo w pracy nie ma miejsca na miłość. 13 proc. odpowiedziało, że tak ponieważ ich związek nie ma znaczenia.