Zmiany w prawie pracy w 2019 roku

Pracownicze plany kapitałowe

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Celem ustawy jest wprowadzenie systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika pracowniczych planów kapitałowych z przeznaczeniem wypłaty zgromadzonych środków po ukończeniu 60 roku życia. Środki zgromadzone na koncie uczestnika stanowią jego prywatną własność oraz podlegają dziedziczeniu. Pracownicze plany kapitałowe dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących pracę nakładczą oraz członków rolniczych spółdzielni. Osoby te w wieku od 18 do 55 lat mają obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. Dla osób w wieku między 55 a 70 lat zawarcie tej umowy jest fakultatywne. Umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych nie może zawrzeć osoba, która ukończyła 70 rok życia. Ustawa będzie od 1 lipca 2019 r. stosowana do przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 250 pracowników (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.). Przepis art. 134 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wskazuje od kiedy będzie ona miała zastosowanie do pozostałych podmiotów. Powszechny charakter osiągnie dopiero w 2021 roku.

Sposób wypłaty wynagrodzenia

Zmieniły się również zasady wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Do 2019 roku pracodawca co do zasady miał wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w gotówce, a jedynie na prośbę pracownika przelewem. Od 1 stycznia podstawową formą wypłaty jest przelew na konto bankowe pracownika. Pracownik może złożyć wniosek (w formie papierowej lub elektronicznej) do swojego pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia w gotówce. Każdy pracodawca ma czas do 22 stycznia 2019 r. na poinformowanie swoich pracowników o tych zmianach. Natomiast pracownik ma obowiązek podania swojego numeru rachunku bankowego pracodawcy lub złożenia wniosku o wypłatę wynagrodzenia w formie gotówki, w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go przez pracodawcę o tej zmianie. W związku z tą zmianą numer rachunku bankowego jest kolejną informacją, jakiej podania może żądać pracodawca od pracownika na podstawie art. 22 1 Kodeksu pracy.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia zmienił się czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Do końca 2018 roku na pracodawcy spoczywał obowiązek przechowywania jej przez 50 lat. Natomiast od nowego roku wynosi 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres jej przechowywania. Zmiana ta dotyczy pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku. Dokumentację pracowników zatrudnionych przed 1999 rokiem, pracodawca ma obowiązek przechowywać nadal przez 50 lat.