Open space i hot desk - wady i zalety

Open space i hot desk – wolność, czy problem?

Trendy na rynku biurowym ulegają ciągłym przeobrażeniom. W firmach na dobre zadomowiły się otwarte, współdzielone przestrzenie, a od jakiegoś czasu pojawiają się tzw. hot deski. Jak na zmiany w miejscach pracy reagują pracownicy? Czy open space z „gorącymi biurkami” to ich wymarzone środowisko? Jak pokazują wyniki badania Pracuj.pl, ponad 70% respondentów ma pozytywny stosunek do pracy w otwartej przestrzeni biurowej, przy czym aż 50% jako ideał podaje open space podzielony na kilka mniejszych pokoi. Blisko 60% badanych wskazuje na potrzebę posiadania własnego biurka. W trzecim materiale serii „Zawodowy styl życia” sprawdzamy, jakie jest wymarzone biuro polskiego pracownika.

Przestrzeń dla wszystkich

Open space to nic innego jak rozmieszczenie wielu stanowisk pracy na dużej, otwartej przestrzeni. W tak zorganizowanym biurze, nie ma podziału na pokoje i gabinety, wszyscy pracownicy wykonują swoje zadania w jednej sali. Taki model pracy został zapoczątkowany na zachodzie, pod koniec XIX wieku, gdy to pracownicy amerykańskich firm, szczególnie maszyniści, rozpoczęli pracę w nowym modelu, w późniejszym czasie formuła open space rozprzestrzeniła się w Europie. Dzisiaj takie biuro nikogo już nie dziwi, jednak jakie zdanie mają na ten temat pracownicy? Blisko 7 na 10 respondentów badania Pracuj.pl pozytywnie ocenia pracę na open space i podkreśla, że tak zagospodarowana przestrzeń nie wpłynęłaby na decyzję o zmianie pracy. Jednak mogąc wybierać, dla ponad połowy, idealnym miejscem byłaby przestrzeń podzielona na mniejsze pokoje.

Ułatwiona komunikacja pomiędzy pracownikami, szybki i bezpośredni przepływ informacji oraz sprawny obieg dokumentów to główne zalety open space podkreślane w badaniu Pracuj.pl. Wymieniane obserwacje są zgodne z ideą, jaka przyświeca głównemu założeniu tego typu przestrzeni, czyli poprawie komunikacji między pracownikami oraz skróceniu czasu wykonywania zadań, a także większej identyfikacji i przywiązaniu do firmy. Nie ulega wątpliwości, że między osobami pracującymi w jednym pomieszczeniu szybciej nawiązują się głębsze relacje, niż między pracownikami zamkniętymi w oddzielnych pokojach.

"Na open space pracownicy widzą się codziennie, na bieżąco mogą ze sobą rozmawiać, wspierać się i bliżej poznawać. Początkowo uważano, że taka forma zarządzania przestrzenią nie ma żadnych wad, dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Pokazują to nasze badania. Respondenci najczęściej wskazują na hałas (48%), brak prywatności (45%), a także problemy z koncentracją (40%). Często pojawiające się w biurach ścianki oddzielające biurka nie są w stanie zapewnić intymności i dać możliwość wyciszenia. Na open space pracownicy stają się częścią jednego tworu - firmy. Psycholodzy wskazują na problem, jakim jest poczucie własnej odrębności, które zakłócone jest przez ciągłe funkcjonowanie we wspólnej przestrzeni, do tego dochodzi poczucie bycia obserwowanym. Praca na open space jest znacznie częściej problematyczna dla starszego pokolenia pracowników, Millenialsi nierzadko nie znają już innego modelu."