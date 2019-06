Maksymalna temperatura w miejscu pracy - napoje chłodzące od pracodawcy

Maksymalna temperatura w pracy

Dzisiaj troszeczkę odbiegnę od tematyki ochrony danych osobowych, a wszystko za sprawą Waszych pytań. Biorąc pod uwagę to co dzieje się za oknami i żar lejący się z nieba, dociera do mnie dość dużo pytań odnośnie kwestii temperatur w miejscu pracy. I właśnie o tym chcę Wam dzisiaj napisać.

Przepisy Prawa Pracy nie określają jednoznacznie jaka powinna być temperatura w miejscu pracy. Przyjmuje się, że w biurze jest to maksymalnie +30 stopni Celsjusza a w przypadku ciężkiej pracy fizycznej +28 stopni a pracy w warunkach szczególnych +26 stopni.

Temperatura odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy

Przepisy BHP określają, że w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca, pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, tj. metod pracy oraz wysiłku fizycznego włożonego do jej wykonania (§ 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp).

Warto jednak zwrócić uwagę, że w przepisach nie ma określonej maksymalnej temperatury, która powinna być zapewniona w pomieszczeniach pracy. Zostały tylko ustalone jej minimalne wysokości. Nie oznacza to, że pracodawca może dopuścić do występowania w pomieszczeniach pracy nadmiernie wysokiej temperatury.

Maksymalna temperatura pracy młodocianych

Pamiętajcie jednak o tym, że maksymalna wysokość temperatury w pomieszczeniach pracy została określona w przepisach dla pracowników młodocianych (załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac). Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30°C.

Klimatyzacja i systemy wentylacyjne

Wydaje się zasadne, że aby zapobiec wysokim temperaturom w pomieszczeniach pracy, pracodawca powinien w miarę możliwości technicznych i finansowych zainstalować w nich klimatyzację lub nowoczesne systemy wentylacyjne.

Bezpłatne napoje chłodzące

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie napojów chłodzących, jeżeli temperatura w pomieszczeniach, w których wykonują pracę, przekracza 28°C. Jeśli pracownicy pracują na powietrzu, pracodawca musi dostarczyć im napoje chłodzące, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C.

Rodzaj napojów chłodzących, jakie pracodawca powinien dostarczyć pracownikom, zależy od jego decyzji. Może to być zatem woda mineralna, soki, kompot czy np. zimna herbata. Często stosowanym w praktyce sposobem na zapewnienie pracownikom napojów chłodzących jest zainstalowanie w zakładzie dystrybutora z wodą.