Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim? Ile wynosi zasiłek chorobowy? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne?

W zimie najczęściej dochodzi do przeziębień, zarażeń grypą i innymi chorobami - zwłaszcza układu oddechowego, które przenoszą się drogą kropelkową. Oczywiście każdy lekarz zaleca, by tego typu infekcje "wyleżeć" w łóżku w zaciszu domowym. Tym bardziej, że chodząc "z chorobą" szkodzimy i sobie i zarażamy innych. Osoby ubezpieczone na czas choroby, potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, mogą liczyć na zasiłek chorobowy. Co do zasady maksymalny okres wypłaty zasiłku chorobowego wynosi 182 dni, ale są wyjątki kiedy ten okres zasiłkowy może być dłuższy lub krótszy.

Ubezpieczenie chorobowe i zasiłek chorobowy - dla kogo obowiązkowe, dla kogo dobrowolne

Ubezpieczenie chorobowe, z którego wypłacany jest zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne, jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę.



Natomiast dla tych m.in. prowadzących działalność gospodarczą, duchownych lub zatrudnionych na umowę zlecenie jest dobrowolne.



Składka na to nie jest wysoka, bo zaledwie 2,45 proc. podstawy wymiaru, ale w sytuacji choroby możemy liczyć na wypłatę zasiłku chorobowego za czas, w którym nie pracujemy.

Jak długo można dostawać zasiłek chorobowy?

- Osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, mogą otrzymać zasiłek chorobowy przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku ciąży i gruźlicy 270 dni. Natomiast zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia np. po rozwiązaniu umowy o pracę będzie przysługiwał do 91 dni – wyjaśnia Anna Grabowska rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.



Nie dotyczy to osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w okresie ciąży. Nie ulega on skróceniu również w przypadku niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

W jakiej wysokości wypłacany jest zasiłek chorobowy?

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości:

80% podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu,

100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeśli niezdolność do pracy będzie spowodowana m.in.:

- wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

- wystąpi w czasie ciąży,

- wystąpi wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.



Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru składek. Podstawa obliczana jest uwzględniając średnie wynagrodzenia bądź przychód z 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe są odprowadzone składki, a to przekłada się na wyższy zasiłek chorobowy.

Choroba się przedłuża – co dalej?

Jeżeli choroba się przedłuża, a limit dni na chorobowym został wyczerpany, wówczas możemy starać się o świadczenie rehabilitacyjne. W tym przypadku nie wystarczy samo zwolnienie lekarskie, ale konieczne jest złożenie wniosku o to świadczenie do ZUS wraz z drukiem OL-9 wypisanym przez lekarza prowadzącego.



Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie, która po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego nadal jest chora, a dalsze leczenie lub rehabilitacja dają jej szanse na odzyskanie zdolności do pracy. Wniosek o świadczenie najlepiej złożyć jeszcze przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.



- Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje maksymalnie przez 12 miesięcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Kierując się wiedzą medyczną, stwierdza, czy dalsze leczenie lub rehabilitacja umożliwi w tym czasie odzyskanie zdolności do pracy – dodaje rzeczniczka.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni), a w pozostałym okresie 75 proc. Natomiast, jeśli niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży albo jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to 100 proc. podstawy (średniej pensji z 12 miesięcy). Płatnikiem świadczenia tak jak w przypadku zasiłku chorobowego może być albo pracodawca, albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych.



Anna Grabowska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

