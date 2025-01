KRUS: w 2025 r. wyższy zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobę zawodową

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o wzroście w 2025 roku wysokości zasiłku chorobowego i jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Zasiłek chorobowy i jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobę zawodową w 2025 roku

Na podstawie zmienionego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego od 1 stycznia 2025 r.:

- zasiłek chorobowy wynosi 25 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni (wzrost o 5 zł w porównaniu do 2024 r.).

- jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1 431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (wzrost o 398 zł w porównaniu do 2024 r.).

Ważne KRUS informuje, że świadczenia przyznane i wypłacone w styczniu 2025 r. w dotychczasowej wysokości, KRUS będzie z urzędu wyrównywać do aktualnych kwot. Nie trzeba składać odrębnego wniosku w tej sprawie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz.U. z 2025 r. poz. 101).