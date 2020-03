Koronawirus a praca zdalna

Definicja pracy zdalnej

Zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracą zdalną jest wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Oczywiście, mając na względzie panującą w kraju sytuację, chodzi głównie o to, aby pracownik mógł świadczyć pracę nie wychodząc z domu. Nie jest jednak wykluczone, aby pracodawca polecił mu wykonywanie pracy w innym miejscu.

reklama reklama



Polecamy: Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Sposób polecenia pracy zdalnej

Ustawodawca nie określił w jaki sposób praca zdalna powinna być pracownikowi polecona. Należy zatem przyjąć, że może to nastąpić w dowolnej formie – za pośrednictwem e-mail’a, sms’a, pisma skierowanego do pracownika, a nawet ustnie. Słusznym jednak wydaje się potwierdzenie tego faktu na piśmie.

Praca zdalna a wynagrodzenie

Praca zdalna nie wpływa na wysokość wynagrodzenia za pracę.

Czas, na jaki może zostać polecona praca zdalna

Praca zdalna może być polecona pracownikowi na czas oznaczony. Ustawodawca nie wskazał jednak minimalnego ani maksymalnego okresu wykonywania pracy w tej formie. Decyzja należy więc do pracodawcy. Jedynym ograniczeniem jest przepis, zgodnie z którym artykuł przewidujący możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

UWAGA! Przy poleceniu pracownikowi pracy zdalnej nie można zapominać o jego celu, jakim jest przeciwdziałanie koronawirusowi. Oznacza to, iż w momencie gdy stan zagrożenia minie, odpadnie również cel polecenia pracownikowi pracy zdalnej.

Odmowa pracownika – czy pracownik może odmówić pracy zdalnej?

Zgodnie z Kodeksem pracy podstawowym obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Polecenie pracy zdalnej wydane pracownikowi jest poleceniem przełożonego, które dotyczy pracy. Na tej podstawie należy stwierdzić, że obowiązkiem pracownika jest polecenie to wykonać. W tym miejscu warto również wskazać, iż niezastosowanie się przez pracownika do polecenia wydanego przez pracodawcę może stanowić podstawę do pociągnięcia go do odpowiedzialności porządkowej.

Podstawa prawna:

Polecamy serwis: Telepraca