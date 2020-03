Koronawirus - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wśród pracowników i pracodawców

Jakie działania powinien podjąć pracownik w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, u której wykryto koronawirusa?

Pracownik powinien bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czy w przypadku konieczności zgłoszenia się do oddziału zakaźnego, pracownikowi przysługuje jakakolwiek rekompensata?

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Zatem za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy, wypłacane przez płatnika składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja może być dostarczona do pracodawcy bądź do placówki ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji.

Pracownik ma objawy, tj. gorączka, kaszel, duszności ale nie był w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zakażoną. Co w takim przypadku?

Pracownik powinien stosować podstawowe zasady ochrony, gdy kaszle i kicha, oraz higieny rąk. Pracownik powinien pozostawać w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Czy pracodawca może badać temperaturę zatrudnionych pracowników?

Pracodawca nie ma podstawy prawnej, aby badać stan zdrowia pracownika, w tym także dokonywać pomiaru temperatury ciała pracownika. Dane dotyczące stanu zdrowia należą do danych szczególnych kategorii zgodnie z RODO i ich przetwarzanie jest dopuszczalne jedynie w sytuacjach określonych przepisami prawa.

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do stanu zdrowia pracownika i jego zdaniem pracownik nie jest zdolny do pracy, może odsunąć go od wykonywania pracy (lub nie dopuścić go do wykonywania pracy).

Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z koronawirusem?

Przepisy prawa pracy nie określają szczególnych obowiązków po stronie pracodawcy w przypadku wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem. Zgodnie jednak z art. 207 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.