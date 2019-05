Urlop wypoczynkowy po rodzicielskim – jak jest płatny?

Urlop wypoczynkowy po rodzicielskim

Prawo pracy przewiduje sytuację bezpośredniego wykorzystania urlopu wypoczynkowego po kończącym się urlopie rodzicielskim. W takim przypadku pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim składa wniosek do pracodawcy jeszcze przed zakończeniem dotychczasowego urlopu. Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy należy przedstawić stosowny wniosek jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie musi stawiać się w pracy. Może zrobić to za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego. Taka procedura pozwala na przedłużenie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez jednego z rodziców bez konieczności powrotu do pracy chociażby na jeden dzień. Jakie wynagrodzenie za taki urlop otrzyma pracownik?

Jak płatny jest urlop wypoczynkowy po rodzicielskim?

Na wstępie należy wyróżnić dwie możliwe sytuacje – pracownik otrzymywał tylko stałe składniki wynagrodzenia oraz pracownik oprócz stałych otrzymywał również zmienne składniki wynagrodzenia.

Wynagrodzenie stałe

W przypadku pierwszym proces wyliczania wynagrodzenia za urlop jest łatwiejszy. Należy bowiem podzielić wysokość stałego wynagrodzenia miesięcznego (przysługującego w miesiącu wykorzystywania urlopu) przez nominalny wymiar czasu pracy w danym miesiącu (miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego). Otrzymany wynik mnoży się przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego.

Pracownica kończy urlop rodzicielski 9 maja 2019 r. Na początku maja złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie rodzicielskim od dnia 10 maja do dnia 31 maja 2019 r. Pracownica w ramach stosunku pracy otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokości 8400 zł brutto. Oprócz zasiłku macierzyńskiego za dni do 9 maja ma prawo do wynagrodzenia urlopowego za pozostałą część miesiąca. Ile otrzyma za czas wypoczynku? W maju 2019 r. jest 168 godzin pracy. 8400:168=50. Stawka godzinowa wynosi więc 50 zł. Następnie mnoży się stawkę godzinową przez liczbę godzin urlopu. Przyjmuje się, że 1 dzień urlopu to 8 godzin. 16 dni x 8 godzin= 128 godzin. 128 x 50 zł= 6400 zł. Za czas urlopu wypoczynkowego wykorzystanego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim pracownica otrzyma 6400 zł.

Wynagrodzenie stałe + zmienne składniki wynagrodzenia

W przypadku otrzymywania oprócz stałych składników wynagrodzenia także zmiennych należy dodać do siebie wszystkie zmienne składniki wynagrodzenia wypłacane w okresie 3 miesięcy bądź najwyżej 12 miesięcy (jeśli w ciągu 3 miesięcy występują duże wahania wysokości tych składników) poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu (ostatnie miesiące pracy danego pracownika przed przejściem na urlopy związane z urodzeniem dziecka), a następnie sumę tę podzielić przez liczbę godzin, podczas których pracownik wykonywał pracę w okresie wziętym pod uwagę przy sumowaniu zmiennych składników wynagrodzenia. Na końcu wynik obliczeń stanowiący stawkę godzinową mnoży się przez liczbę dni urlopu wypoczynkowego. Wówczas otrzyma się wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników wynagrodzenia. Aby obliczyć całość wynagrodzenia, które będzie należało się za urlop wypoczynkowy, należy dodać wynagrodzenia obliczone ze stałych składników wynagrodzenia.

Przy sumowaniu zmiennych składników wynagrodzenia bierze się pod uwagę wyłącznie miesięczne składniki zmienne, jak prowizja, nadgodziny. Nie uwzględnia się np. premii rocznych czy kwartalnych.

