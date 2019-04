Urlop wychowawczy – wniosek 2019

Wniosek o urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje w maksymalnym wymiarze 36 miesięcy na obojga rodziców. Można go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Wniosek o urlop wychowawczy składa się w formie pisemnej nie później niż na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Pracodawca nie może nie uwzględnić wniosku pracownika. Gdyby jednak pracownik złożył stosowny wniosek w późniejszym terminie, urlopu udziela się nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że pracodawca nie musi zastosować się do wskazanego we wniosku dnia rozpoczęcia urlopu, ale ma obowiązek udzielić go w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Kodeks pracy przyznaje możliwość cofnięcia wniosku przez pracownika, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. W celu cofnięcia wniosku składa się do pracodawcy pisemne oświadczenie w tym przedmiocie.

reklama reklama



Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego

Treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części oraz dokumenty dołączane do wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Zgodnie ze wspomnianym aktem prawnym stosowny wniosek zawiera:

imię i nazwisko pracownika; imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część; wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko; wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko; określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Załączniki do wniosku o urlop wychowawczy

Rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków wymienia dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku o urlop wychowawczy.

Do wniosku o urlop wychowawczy dołącza się:

1) oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób;

2) oświadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;