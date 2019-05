Urlop wypoczynkowy po rodzicielskim – kiedy złożyć wniosek?

Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po rodzicielskim

Pracownica, która korzysta z tzw. rocznego urlopu macierzyńskiego (czyli urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, które łącznie wynoszą około 1 roku), może bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego rozpocząć urlop wypoczynkowy. Jest to często stosowane w praktyce, gdyż osoba wracająca do pracy zwykle ma bardzo dużą liczbę „uzbieranego” urlopu wypoczynkowego. Nierzadko kobiety korzystają wówczas z prawa do urlopu wypoczynkowego, aby przedłużyć czas osobistej opieki nad rocznym dzieckiem. Wracając do pracy, trzeba oddać dziecko do żłobka, pod opiekę niani czy innej osoby, np. babci, na co maluch może jeszcze nie być gotowy.

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego po rodzicielskim często leży również w interesie pracodawcy. Praktyka pokazuje, że działy kadrowe zalecają odebranie części urlopu wypoczynkowego. Należy pamiętać, że pracodawca nie może zmusić pracownika do urlopu wypoczynkowego. Urlop ten zawsze udzielany jest na wniosek pracownika, a więc zależy wyłącznie od jego woli czy skorzysta z urlopu wypoczynkowego po rodzicielskim czy nie. Z drugiej strony pracodawca nie może żądać powrotu do pracy, jeśli pracownik złożył stosowny wniosek o urlop wypoczynkowy.

Kiedy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy?

Przepisy prawa pracy nie przewidują terminu na złożenie wniosku o urlop wypoczynkowy. Uważa się więc, że wystarczy doręczenie pracodawcy wniosku przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Nie musi być to osobiste przedstawienie wniosku pracodawcy. Można przesłać pismo listem poleconym.

Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego po rodzicielskim?

Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy na wniosek pracownicy udziela się urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Przepis ten na podstawie art. 1821g Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu, jeśli otrzymał stosowny wniosek. Czy jest zobligowany do udzielenia urlopu we wskazanym we wniosku terminie?

Należy pamiętać, że co do zasady pracodawca nie jest związany terminem udzielenie urlopu wskazanym przez pracownika we wniosku. Sytuacja przedstawia się jednak odmiennie w przypadku wniosku pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko oraz chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (Wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. sygn. I PKN 590/00). Wyrok ten można odnieść również do urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu tak jak życzy sobie zainteresowana czyli bezpośrednio po zakończonym urlopie. Nie ma więc możliwości przesunięcia terminu urlopu.

