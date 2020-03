Ile trwa urlop macierzyński?

Długość urlopu macierzyńskiego

Kodeks pracy reguluje długość urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z art. 180 § 1 okres urlopu uzależnia się od liczby dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Najczęściej spotykane jest urodzenie jednego dziecka podczas jednego porodu i przysługuje wówczas 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Przy bliźniakach dodaje się 11 tygodni, co oznacza 31 tygodni urlopu macierzyńskiego. Każde kolejne dziecko powoduje wzrost liczby tygodni o 2 aż do 5 dzieci i 37 tygodni urlopu. Więcej niż 5 dzieci nie zwiększa okresu 37 tygodni. Jest to maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego. Najlepiej obrazuje to poniższa tabelka (tygodnie i dni).

Liczba dzieci Liczba tygodni urlopu macierzyńskiego Liczba tygodni urlopu rodzicielskiego Suma 1 20 (140 dni) 32 (224 dni) 52 (364 dni) 2 31 (217 dni) 34 (238 dni) 65 (455 dni) 3 33 (231 dni) 34 (238 dni) 67 (469 dni) 4 35 (245 dni) 34 (238 dni) 69 (483 dni) 5 i więcej 37 (259 dni) 34 (238 dni) 71 (497 dni)

„Roczny urlop macierzyński”

Dnia 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 675). Wprowadziła nowy art. 1821a, a więc nowy rodzaj urlopu – urlop rodzicielski. Aktualnie trwa on 32 tygodnie i zwykle wykorzystywany jest bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Kobieta nie wraca więc do pracy po 20 tygodniach, a po 52, które w przeliczeniu na dni wynoszą 364. Stad potoczna nazwa „roczny urlop macierzyński”. W istocie jest to urlop macierzyński i urlop rodzicielski wykorzystane bezpośrednio po sobie. Urlop rodzicielski również wydłuża się przy większej liczbie urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Są to dodatkowe 2 tygodnie. Niezależnie od tego czy urodzi się 2,3,4,5 czy więcej dzieci zawsze będą przysługiwały 34 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Podczas urlopu rodzicielskiego również pobiera się zasiłek macierzyński.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)