Urlop ojcowski w 2020 r. - wymiar, termin, wniosek, dokumenty

Urlop ojcowski 2020

Instytucję urlopu ojcowskiego reguluje art. 1823 Kodeksu pracy. Jak sama nazwa wskazuje przysługuje pracownikowi będącemu ojcem nowo narodzonego albo przysposobionego dziecka (lub dzieci). Aby tata mógł skorzystać z urlopu, musi zajmować się wychowaniem danego dziecka. Za okres urlopu ojcowskiego otrzymuje się zasiłek macierzyński (100% podstawy wymiaru). Jest on niezależny od tego czy matka dziecka również pobiera zasiłek z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze do 2 tygodni. Od 2 stycznia 2016 r. istnieje możliwość podzielenia urlopu na dwie części i wykorzystanie ich oddzielnie, w innych terminach. Każda z tych części nie może być krótsza niż 7 dni, a więc pracownik może skorzystać z dwóch opcji:

Jeden urlop ojcowski trwający 2 tygodnie, Dwa urlopy ojcowskie po 1 tygodniu (a właściwie jeden urlop wykorzystany w dwóch częściach).

Termin wykorzystania

W polskim prawie pracy przewiduje się 2 lata na wykorzystanie (przepis art. art. 1823 Kodeksu pracy określa termin jako 24 miesiące) tego urlopu przysługującego ojcom. Konkretnie można to zrobić do ukończenia przez dane dziecko 24 miesiąca życia. Regulacja kodeksowa podaje także drugi termin: do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Druga sytuacja dotyczy więc przysposobienia dziecka czyli adopcji.

Co oznacza sformułowanie wykorzystanie urlopu do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia? Czy ojciec powinien złożyć wniosek do tego terminu czy już wykorzystać cały przysługujący mu wymiar urlopu? Odpowiadając na pytanie, pracownik powinien wykorzystać cały przysługujący mu wymiar urlopu do momentu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Powinien wziąć pod uwagę konieczność wcześniejszego złożenia wniosku o urlop tak, aby ostatni dzień urlopu przypadł na dzień poprzedzający ukończenie przez dziecko 2 lat.

Dziecko urodziło się 5 listopada 2018 r. Ojciec dziecka może wykorzystać urlop ojcowski najpóźniej do dnia 4 listopada 2020 r. Jeśli nie korzystał jeszcze w ogóle z tego urlopu powinien złożyć wniosek o wykorzystanie go w terminie od 22 października do 4 listopada 2020 r. Jeśli pozostał mu już tylko tydzień, wnioskuje o urlop w terminie od 29 października do 4 listopada 2020 r.