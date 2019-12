Urlop macierzyński 2020 – ile trwa, bliźniaki, trojaczki

Urlop macierzyński w 2020 r.

Urlop macierzyński przysługuje osobie pozostającej w stosunku pracy, której urodziło się dziecko. Istnieje możliwość skorzystania z tego uprawnienia także przez ojca dziecka. Głównie korzystają z niego jednak matki. W czasie przebywania na urlopie macierzyńskim, ZUS wypłaca zasiłek macierzyński. Warto dodać, że urlop macierzyński na wniosek pracownicy można zacząć wykorzystywać już przed porodem. Maksymalny wymiar do wykorzystania przed rozwiązaniem wynosi 6 tygodni. Wówczas po narodzinach dziecka będzie przysługiwała dalsza część urlopu.

Ile trwa urlop macierzyński?

Długość urlopu macierzyńskiego określa art. 180 Kodeksu pracy. Otóż urodzenie jednego dziecka uprawnia do wykorzystania 20 tygodni wolnego od pracy. Urlop ten trwa jednak dłużej w zależności od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Ciąża mnoga, a szczególnie opieka po porodzie nad bliźniakami jest szczególnie wyczerpująca, stąd uzasadniony jest dłuższy okres odpoczynku od pracy.

W zależności od liczby dzieci liczba tygodni urlopu macierzyńskiego prezentuje się następująco:

1 dziecko – 20 tygodni

bliźniaki – 31 tygodni

trojaczki – 33 tygodnie

czworaczki – 35 tygodni

pięcioraczki i większa liczba dzieci – 37 tygodni.

Ile trwa urlop rodzicielski?

Najczęściej rodzi się jednak jedno dziecko, dlatego matki korzystają z 20 tygodni macierzyńskiego i bezpośrednio po nim z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Łącznie daje to aż 52 tygodnie urlopu po urodzeniu dziecka, co praktycznie pokrywa się z jednym rokiem (52 x 7 dni = 364 dni). Właśnie ten łączny czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego to tzw. roczny urlop macierzyński.

W przypadku bliźniaków, trojaczków i większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie wymiar urlopu rodzicielskiego jest wyższy o dwa tygodnie i wynosi 34 tygodnie. Łączny wymiar tzw. rocznego urlopu macierzyńskiego (macierzyński + rodzicielski) dla bliźniaków, trojaczków itd. będzie więc wyższy niż przy urodzeniu jednego dziecka.

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Urodzenie bliźniaków uprawnia do łącznie 65 tygodni urlopu po porodzie, co daje 455 dni. Natomiast w sytuacji przyjścia na świat trojaczków będzie to 67 tygodni, a więc 469 dni. Rodzice czworaczków mają zgodnie z tą zasadą do wykorzystania o 2 tygodnie więcej czyli 69, a jest to dokładnie 483 dni. Maksymalny łączny wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługujący w przypadku urodzenia się pięcioraczków i większej liczby dzieci wynosi 71 tygodni. Jest to aż 497 dni, a więc rok i około 4 miesiące. Potoczna nazwa rocznego urlopu macierzyńskiego nie odzwierciedla w tej sytuacji rzeczywistej długości czasu wolnego przysługującego po urodzeniu dzieci.

Poniższa tabela przedstawia liczbę tygodni i dni urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i sumę czyli tzw. roczny urlop macierzyński.

Liczba dzieci Liczba tygodni urlopu macierzyńskiego Liczba tygodni urlopu rodzicielskiego Suma 1 20 (140 dni) 32 (224 dni) 52 (364 dni) 2 31 (217 dni) 34 (238 dni) 65 (455 dni) 3 33 (231 dni) 34 (238 dni) 67 (469 dni) 4 35 (245 dni) 34 (238 dni) 69 (483 dni) 5 i więcej 37 (259 dni) 34 (238 dni) 71 (497 dni)

Wniosek

Jeśli pracownica chce wykorzystać urlop rodzicielski bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (a więc skorzystać z pełnego wymiaru przysługujących urlopów, czyli tzw. rocznego urlopu macierzyńskiego), powinna złożyć nie później niż 21 dni po porodzie stosowny wniosek.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 917)