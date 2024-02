Zatrudniasz rodziców? Zdroworozsądkowe postępowanie nie zawsze jest zgodne z prawem. Możesz zapłacić do 30.000 zł kary.

Przykład

Pracownica wróciła do pracy po okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, który łącznie z okresem jej niezdolności do pracy w związku z zagrożoną ciążą trwał prawie 2 lata. W tym czasie jej stanowisko było zajmowane przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy na zastępstwo. Ponieważ współpraca trwała już stosunkowo długo, pracodawca miał okazję poznać i ocenić w praktyce kompetencje nowej pracownicy. Doszedł nawet do wniosku, że współpracuje mu się z nią lepiej, niż z pracownicą korzystającą z uprawnień rodzicielskich. Chciał więc, aby po powrocie do pracy, zajęła ona inne, mniej odpowiedzialne stanowisko i miała czas na ponowne wdrożenie się w sprawy firmy. Obawiał się także, że rodzicielstwo może stać na przeszkodzie pełnemu zaangażowaniu pracownicy w obowiązki. Takie postępowanie jest niewłaściwe i niedopuszczalne. Ponieważ stanowisko, które pracownica zajmowała przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego istnieje i jest możliwe dopuszczenie jej pracownicy do pracy na nim, pracodawca ma obowiązek to zrobić. Co prawda strony stosunku pracy mogą na ogólnych zasadach ustalić za porozumieniem wprowadzenie w tym zakresie zmiany, jednak jeśli pracownica nie będzie nią zainteresowana, to pracodawca będzie miał obowiązek dopuścić ją do pracy na dotychczasowym stanowisku.